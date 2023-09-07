必勝客中秋節開賣「懶人烤爐」烤肉免生火！推月見韓式烤五花比薩
中秋節烤肉免生火！必勝客PK APP獨家「懶人烤爐」開搶了，比「迷你烤爐燒肉便當」更大更豪氣，走到哪烤到哪，操作簡單又不用清洗換網，中秋烤肉趴爽爽好拍又實用。搭配象徵把月亮摘下來的期間限定「月見韓式烤五花比薩」，儀式感滿滿。
記者蕭涵云/綜合報導
想到中秋節烤肉要生火就好累！必勝客太貼心、創意出奇招，派出實用可愛的「必勝懶人烤爐」，比「迷你烤爐燒肉便當」更大更豪氣，桌上型烤爐操作簡單，走到哪烤到哪，不用生火也不用清洗換網，不只烤肉還可烤比薩。
必勝客「中秋烤肉趴套餐」將於9月15日起在PK APP獨家開賣，包含大比薩1個（口味任選）、麻糬QQ球8顆、BBQ烤雞2翅2腿、可樂1.25L，重點當然是價值399元的超限定中秋烤肉神器「必勝懶人烤爐」，竟然每間門市僅配有5組，共限量1500組。
今年中秋節必勝客一樣推出期間限定「月見韓式烤五花比薩」，象徵把月亮摘下來放到比薩上，以厚實韓式烤五花肉搭配醇厚香濃的康門貝爾起司，中西合併出好像月亮般的外形與配色；聚餐搭配「辣炒年糕海陸拼盤」，集結韓式魚板年糕、酸奶醬炸蝦佐鱈魚塊、秘料醃製黃金雞軟骨及蒜香起司軟法4國海陸料理的。
即日起祭出限時兩週「買1送3」優惠，買1個大比薩再加送1個比薩（外帶買大送大、外送買小送小），再加贈人氣副食（黃金和風鱈魚塊5塊/冰藏起司塔原味1個/旋風肉桂捲5入，三選一）與1.25L可樂。
另外，達美樂「天天半價」優惠也還沒結束，連最新的「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」都能划算入手，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；應景中元普渡拜拜的「三牲四喜披薩」一次包辦雞豬魚，也有半價喔。