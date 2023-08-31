必勝客「披薩＋薯金幣＋飲料」99元！拚達美樂、拿坡里炸雞優惠

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必勝客PK雙饗卡APP獨享，10月2日前MyBox平日優惠，指定個人比薩口味任選1個、搭配薯金幣小份與330ml飲料1瓶，一次爽吃主食、副食加飲料只要99元！包括人氣口味夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇通通有，而且外帶外送同享優惠。提醒大家，個人比薩選擇升級餅皮需另外加價。
📌必勝客「一公尺派對巨飽盒」抽獎金10萬元
必勝客回歸「一公尺派對巨飽盒」，慶祝銷量達10萬份，祭出抽獎金10萬元回饋活動！即日起至10月1日前，訂購必勝客限量「一公尺派對巨飽盒」，歡慶價2099元（原價2199元）。加碼餐點升級香濃起司「帕瑪森餅皮」，不用加價就爽吃全新「藍濃起司蕈菇紙包飯」、經典美式「底特律無邊脆皮比薩」。活動期間內，凡購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」，即可參加抽獎，將於10月8日抽出一位幸運得主獲得「10萬元獎金」。
📌達美樂「天天半價」優惠！最新「客家小炒＋梅干扣肉」也有
達美樂披薩77元搶完不傷心！「天天半價」優惠還沒結束，連最新的「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」都能划算入手，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；即日起至9月3日到門市外帶，並用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。另外還有應景中元普渡拜拜的「三牲四喜披薩」一次包辦雞豬魚，也有半價喔。
📌拿坡里「1台斤腿排桶」199元、「2台斤腿排桶」389元
會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元（領券時間至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）；即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元），不是會員也能爽吃優惠。