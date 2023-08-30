中元節今開吃漢堡王「大華堡買一送一」　達美樂披薩77元最後一天

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漢堡王今中元節8月30日一日限定，5吋「大華堡買一送一」，入手2個華堡只要134元，換算下來一顆才67元。還有期間限定「三牲漢堡」，一次堆疊「豬雞魚」三酥，單點100元、「三牲漢堡」套餐145元；搭配全新「三炷香」華嫩雞柳條，下殺促銷價33元拜拜靠這套一次傳便便。
漢堡王即日起至8月31日，「10塊雞塊」特價59元優惠，把握倒數2天開吃優惠，陪大家迎接開學。
📌最後一天！達美樂12款「披薩77元」起 中元普渡拜「三牲四喜披薩」
達美樂8月30日「夏季777活動」優惠最後一天，12款「披薩77元」起！外帶5款「6吋個人披薩」77元，包括總匯、夏威夷、道地美國 、 皇家白醬彩蔬、增量起司餅；外帶7款「9吋小披薩147元」，口味有波隆納義式肉醬四喜、蜜汁花枝燒、皇家白醬彩蔬、 夏威夷、闔家歡四喜、超值四喜、加州BBQ雞肉。
還應景推出2款中元普渡套餐，可直接上桌拜拜的「三牲四喜披薩」，放有BBQ燻雞、美式起司香腸、鱈魚星星沙拉綜合蔬食4種口味，一次包辦雞豬魚！更同步祭出外帶6款「大披薩天天199元」起優惠，青醬海鮮、青醬培根、香蒜白醬雞肉、夏威夷、增量起司餅及輕享四喜披薩，划算開吃。連最新的「客家小炒＋梅干扣肉」披薩外帶也有半價優惠，9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元。
📌倒數2天！頂呱呱「炸雞呱呱包桶」499元 免費送地瓜薯條
即日起至8月31日倒數2天，頂呱呱全台門市（除桃園機場/動物園門市），中元普渡「呱張快速蝦皮桶」爽吃原味炸雞 x 4＋原味雞腿 x 2＋呱呱包 x 2＋甜甜包 x 2＋阿勇雞塊 x 6(附田園醬)＋地瓜薯條＋可口可樂1.25L，特價499元（原價689元），現賺190元。提醒大家，商場門市無法配合蝦皮票券兌換，但仍可現場購買；凡出示「蝦皮x頂呱呱活動頁面」，現場購買蝦皮桶餐，還可加碼免費獲得「地瓜薯條」(小)。
📌倒數2天！拿坡里「1台斤腿排桶」199元、「2台斤腿排桶」389元
會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）；即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元），不是會員也能爽吃優惠。
📌肯德基：「6塊炸雞＋6顆蛋撻」369元
肯德基開學季8月26日至9月3日限9天，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。
普渡必拜五臟廟也有中元澎湃優惠，即日起至9月3日，開賣最划算的「40561」中元保庇桶，爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才369元；「50406」蔥麻上癮中元桶，大嗑「蔥動花麻脆雞 x 3＋咔啦脆雞 x 2＋QQ球＋原味蛋撻 x 6」只要379元。