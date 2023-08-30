肯德基開學優惠！拚麥當勞「買一送ㄧ」　摩斯「漢堡＋紅茶」75元

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肯德基開學季即日起至9月3日，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。
下殺66元銅板價的下午茶小套餐，推薦「4塊上校雞塊＋原味蛋撻或香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」解饞剛剛好。個人套餐109元爽吃「煙燻脆雞堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶」或「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋無糖茉莉綠茶(小)」，價格最高的「花生熔岩咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂(中)」也只要169元；另外還有雙人餐259～399元。
而且選用「官網預訂快取」、或「手機掃碼店內QR code點餐」，不只即日起能同步現場餐廳優惠，還能享受「購買XL套餐或桶餐」加碼促銷「加1元多1件」蛋撻或炸雞好康。
📌麥當勞：夏季優惠券「買一送一」 歡樂送也「買一送一」
麥當勞超狂「夏季優惠券」，即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。
麥當勞歡樂送最新優惠，8月30至9月19日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
📌摩斯「漢堡＋紅茶」75元早餐優惠 蒟蒻「買一送一」
摩斯漢堡開學學生送上早餐優惠，即日起至9月17日，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」一套優惠價79元，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」、「元氣牛肉蛋堡＋摩斯咖啡(M)」每套優惠價都89元，而且飲料都能換成冰紅茶、熱紅茶，或加價升級成拿鐵咖啡。最划算的是，使用安心取溫馨送還可獨享「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋咖啡或紅茶」2組150元優惠，換算下來每套才75元。
摩斯漢堡線上商城也推出量購優惠，粉絲最愛的蒟蒻禮盒「買一箱送一箱」，除了蜂蜜檸檬及葡萄口味，還有網路獨家蜂蜜柚子蒟蒻可選；還有「金光閃閃保庇組」特價699元（原價1111元），MOS米穀酥玉米濃湯口味及摩斯漢堡口味各6包＋摩斯豆奶12入，及其他美食採購優惠。
📌憑學生證！21風味館香草烤雞腿「85折」 加1元多2件優惠
歡慶開學，21風味館推出最受歡迎的香草烤雞優惠。8月30日至9月15日，憑學生證消費，可享 21 香草烤雞腿優惠價85元（原價100元），直接打85折。 使用100%國產雞肉、融合獨特 21 種天然香料，打造的21香草烤雞最受速食控好評，趁現在吃一波。提醒大家，結帳需出示有效之學生證；每店每日數量有限，售完為止。
即日起至9月19日，同步推出2款「加1元多2件」好康，購買香草烤雞分享餐 499 元，只要加 1 元，就能獲得「黃金脆薯(大)＋雞肉洋蔥圈」，原價125元的美味，划算1元就吃到；而購買炸雞分享餐 399 元，也可以 1 元加購「黃金脆薯(小)＋紫玉地瓜球(小)」，爽吃原價80元點心。
提醒大家，炸雞類商品恕不挑選部位購買；每份分享餐限加購一份優惠餐點，加購餐點恕不更換內容；台大微風店、士林中正店恕不適用；外送平台（Uber Eats、foodpanda、foodomo）、線上預訂取餐不參與此優惠。
📌必勝客「一公尺派對巨飽盒」抽獎金10萬元
必勝客回歸「一公尺派對巨飽盒」，慶祝銷量達10萬份，祭出抽獎金10萬元回饋活動！即日起至10月1日前，訂購必勝客限量「一公尺派對巨飽盒」，歡慶價2099元（原價2199元），可選擇3份口味方形比薩，搭配2份必勝客獨家封烤技術料理出的紙包筆管麵或飯，並包含BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個。
這次必勝客還幫大家無痛加碼餐點升級好康，除了餅皮全面升級香濃起司「帕瑪森餅皮」，更不用加價升級就爽吃全新「藍濃起司蕈菇紙包飯」、經典美式「底特律無邊脆皮比薩」。活動期間內，凡購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」，即可參加抽獎，將於10月8日抽出一位幸運得主獲得「10萬元獎金」。
📌肉多多火鍋：打卡加菜「6選1」！免費送蛤蜊100顆
9月1日至9月30日，全台門市一同慶祝開幕打卡加菜，到店內用消費300元以上套餐（不含湯底或清潔費），在臉書打卡分享就免費贈送「加菜6選1」，包括美國培根牛/活力梅花豬/無骨鮮雞腿/鮮魚片/鮮甜蛤蜊/鮮蚵（價值129元）。
而8人訂位用餐，更免費加贈鮮甜「蛤蜊100顆」、16人訂位用餐就送「蛤蜊200顆」依此類推；業者更期間限定，除了「蛤蜊100顆」，還祭出「小白蝦50隻」或「活力梅花豬1.2公斤（約60片）」的選項，讓消費者開心自由選擇。
推薦全台大型肉多多火鍋門店，包括台北重慶南、林口昕境、內壢忠孝、台中廣三、台中大里、員林育英、台南怡平、高雄大順，擁有50～130人座位數，適合大型聚餐需求。