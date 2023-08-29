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拚柯佳嬿！摩斯漢堡幫馬來貘寶寶取名　粉絲歪樓：貘斯蒟蒻買1送1

▲台北市立動物園為馬來貘家族雄性寶寶舉辦命名活動，遭欽點的藝人柯佳嬿以《想見你》中施柏宇角色名同音「貘俊傑」響應。摩斯漢堡也毛遂自薦，卻遭粉絲歪樓「買一送一比較能吸引投票」。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）
▲台北市立動物園為馬來貘家族雄性寶寶舉辦命名活動，遭欽點的藝人柯佳嬿以《想見你》中施柏宇角色名同音「貘俊傑」響應。摩斯漢堡也毛遂自薦，卻遭粉絲歪樓「買一送一比較能吸引投票」。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

記者蕭涵云/台北報導

台北市立動物園的馬來貘家族迎來新生兒，園方再度於臉書上舉辦命名活動，還欽點上一回合提出「貘衣姬豆」的藝人柯佳嬿響應。這次「最強乾爹」插畫家Cherng沒參戰，意外被狂敲碗的「貘斯霸尬」摩斯漢堡也幫馬來貘寶寶取名，卻遭粉絲歪樓，「叫“貘斯漢堡買一送一”比較能吸引投票」，還有頭號粉絲幫打廣告「貘斯蒟蒻買一送一，還有中秋禮盒可以選購喔！」留言區一片歡樂。

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上個月台北市立動物園的馬來貘家族，成員「貘樹」與「Putri」喜迎雄性寶寶新生兒，園方再度於臉書上舉辦命名活動，還欽點上一回合提出「貘衣姬豆」的藝人柯佳嬿響應；她立馬以《想見你》中施柏宇的角色名「莫俊傑」同音聯想，創意留言「貘俊傑」，受粉絲嗨讚很幽默。

▲藝人柯佳嬿遭點名，立馬以《想見你》中施柏宇的角色名「莫俊傑」，創意同音留言「貘俊傑」。（圖／翻攝自Taipei Zoo 臺北市立動物園FB）
▲藝人柯佳嬿遭點名，立馬以《想見你》中施柏宇的角色名「莫俊傑」，創意同音留言「貘俊傑」。（圖／翻攝自Taipei Zoo 臺北市立動物園FB）
2021年台北市立動物園「貘法少女」取名大戰，意外掀起各界名人在網路開戰拉票，網紅視網膜的「視網貘」、藝人柯佳嬿的「貘衣姬豆」都很受歡迎，最終由「最強乾爹」插畫家Cherng的「貘花豆」以14萬高票中選。

▲「貘俊傑」演員施柏宇也現身留言。（圖／翻攝自Taipei Zoo 臺北市立動物園FB）
▲「貘俊傑」演員施柏宇也現身留言。（圖／翻攝自Taipei Zoo 臺北市立動物園FB）
當時「最強乾爹」插畫家Cherng，也以MOS BURGER摩斯漢堡諧音取了「貘斯霸尬」，獲得廣大粉絲討論，爾後竟也真的聯名成功，推出「MOS貘力」生活小物周邊商品。

今年馬來貘新生兒命名活動，雖未被台北市立動物園點名，但摩斯漢堡小編仍熱情參戰，聽說男寶寶是獅子座而取名「貘斯」。粉絲們見狀紛紛歪樓，「不是取名貘斯八嘎的我可是不要的喔」，笑說「如果中了，有炸雞買一送一嗎？」鐵粉直言「叫“貘斯漢堡買一送一”比較能吸引投票」，還有頭號粉絲幫打廣告「貘斯蒟蒻買一送一，還有中秋禮盒可以選購喔！」

▲摩斯漢堡幫馬來貘寶寶取名「貘斯」。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）
▲摩斯漢堡幫馬來貘寶寶取名「貘斯」。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）
▲摩斯漢堡響應馬來貘寶寶取名活動，遭粉絲歪樓喊「貘斯蒟蒻買1送1」。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）
▲摩斯漢堡響應馬來貘寶寶取名活動，遭粉絲歪樓喊「貘斯蒟蒻買1送1」。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

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