馬來貘寶寶命名出爐！最強乾爹取「貘花豆」獲14萬人支持

台北市立動物園的馬來貘「貘莉」在今年8月10日產下女寶寶，「貘法少女」取名大戰也在9月3日截止，進入決賽的提名包含由插畫家Cherng提名的「貘花豆」、動物園保育員的「莉芝」、網紅視網膜的「視網貘」、藝人柯佳嬿的「貘衣姬豆」和誠品提出並由「馬來西亞友誼及貿易中心」相中的「佛蒂貘」。而園方今（4）日上午也公布投票結果，最後由有著「最強乾爹」之稱的插畫家Cherng提名「貘花豆」以14萬高票中選。

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▲自從園方開始為貘妹妹徵名後，果然很快就引起各界人士與網友熱情參加。（圖／台北市立動物園提供）

× ▲自從園方開始為貘妹妹徵名後，果然很快就引起各界人士與網友熱情參加。（圖／台北市立動物園提供）

馬來貘寶寶命名備受關注，馬來貘「貘莉」在產下千金後，台北市立動物園舉辦了「#貘法少女待命名」徵名活動，吸引超過29萬人參與決賽投票。其中呼聲最高的「貘花豆」不負眾望拿下人氣第一，而其他受網友們青睞的取名排行則依序為「莉芝」5.6萬票、「視網貘」4.5萬票、「貘衣姬豆」3.3萬票，以及「佛地貘」9千7百多票。

▲貘小妹最後以「貘花豆」14萬票的高人氣確定命名。（圖／台北市立動物園提供）

× ▲貘小妹最後以「貘花豆」14萬票的高人氣確定命名。（圖／台北市立動物園提供）

消息曝光後也讓不少網友相當興奮，同樣獲得高人氣命名的網紅視網膜也在留言底下笑虧還沒現身回應好消息的插畫家Cherng「他十一點才會起床」，此外台北市立動物園也在命名結果出爐後邀請民眾「各位乾爹乾媽，歡迎之後來園看貘花豆」。（編輯：楊智傑）