「貘斯霸尬」催生MOS貘力生活小物 熊大攜星巴克爭寵
之前台北市立動物園馬來貘寶寶命名活動，意外掀起網路大戰，「最強乾爹」知名插畫家Cherng不只再度以「貘花豆」拿下命名票選冠軍，一番戰況激烈的廝殺中，與速食品牌MOS BURGER摩斯漢堡諧音的「貘斯霸尬」插曲，現在竟然也聯名成真，今（2）日推出一系列豐富的食物包裝和週邊商品！但不讓馬來貘專美於前，星巴克則攜手合作人氣角色品牌LINE FRIENDS，讓可愛的熊大穿著店員制服或躲在隨行杯裡，一起來爭寵。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-02 13:09:25
以馬來貘為主角的人氣插畫家Cherng，不只愛畫更付諸行動，擁有台北市立動物園「動物褓母卡」馬來貘家族認養的身份。日前參與台北市立動物園「貘法少女」馬來貘寶寶命名活動，認真掀起搶當乾爹大戰，連網紅視網膜、藝人柯佳嬿及各大品牌粉絲團都紛紛加入戰局，最終由曾拿下第一隻馬來貘寶寶命名「貘豆」的Cherng蟬聯，成功以14萬票讓「貘花豆」名稱當選，受封「最強乾爹」。
命名激戰中獲得廣大討論度的「貘斯霸尬」，獲最強乾爹敲碗與速食品牌MOS BURGER摩斯漢堡聯名，催生超可愛的MOS貘力生活小物，插畫角色LAIMO和小貘不僅一起吃摩斯，還化身不鏽鋼鋼杯、多功能收納袋及暖手抱枕毯等眾多實用配件，攻陷大家的日常。
星巴克則攜手合作人氣角色品牌LINE FRIENDS，特別在耶誕節前推出今年壓軸的聯名系列，經典角色熊大BROWN穿上星巴克耶誕紅圍裙制服，超Q萌！還變身成戴著紅帽的馬克杯、不鏽鋼杯等實用生活器具。
與兔兔CONY和其他朋友們一起戴上耶誕帽、綁上圍巾的特殊耶誕造型，繽紛慶祝歡樂耶誕節，全系列預計於12月8日於全門市及線上門市推出。