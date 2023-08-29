肉多多火鍋登台中秀泰！全台打卡加菜 開學聚餐免費送蛤蜊100顆
以豪邁大份量肉品聞名的肉多多火鍋，最新門店9月1日進駐台中秀泰影城，9月1日至9月30日，全台門市一同慶祝開幕打卡加菜，內用消費滿300元以上套餐，免費贈送美國培根牛/鮮甜蛤蜊/鮮蚵等好禮「加菜6選1」；犒賞學生族開學聚餐，8人訂位用餐就「免費送蛤蜊100顆」，還可換成期間限定的小白蝦50隻或活力梅花豬1.2公斤喔。
記者蕭涵云/綜合報導
台中人有口福了！肉多多火鍋今年展店聚焦有發展潛力的城市或地區，順利擴展全台門店數並達成品牌覆蓋率！下半年重心返回主流商圈，首店插旗觀光人潮聚集的台中站前商圈，看好開學後年輕族群聚餐場合湧現的商機，相中秀泰影城逛街、聚餐、看電影一應俱全的消費模式帶動的商機，肉多多火鍋成為家庭客與年輕學子踏入台中秀泰影城的餐飲新選擇。
肉多多火鍋9月1日進駐台中秀泰影城開設最新門店，9月1日至9月30日，全台門市一同慶祝開幕打卡加菜，到店內用消費300元以上套餐（不含湯底或清潔費），在臉書打卡分享就免費贈送「加菜6選1」，包括美國培根牛/活力梅花豬/無骨鮮雞腿/鮮魚片/鮮甜蛤蜊/鮮蚵（價值129元）。
而8人訂位用餐，更免費加贈鮮甜「蛤蜊100顆」、16人訂位用餐就送「蛤蜊200顆」依此類推；業者更期間限定，除了「蛤蜊100顆」，還祭出「小白蝦50隻」或「活力梅花豬1.2公斤（約60片）」的選項，讓消費者開心自由選擇。
推薦全台大型肉多多火鍋門店，包括台北重慶南、林口昕境、內壢忠孝、台中廣三、台中大里、員林育英、台南怡平、高雄大順，擁有50～130人座位數，適合大型聚餐需求。
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