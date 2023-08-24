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必勝客「一公尺派對巨飽盒」抽獎金10萬　達美樂、拿坡里優惠一覽

▲披薩優惠大亂鬥！達美樂「12款披薩77元起」今起限7天開搶，必勝客回敬「一公尺派對巨飽盒」抽獎金10萬元活動，拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元好康一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲披薩優惠大亂鬥！達美樂「12款披薩77元起」今起限7天開搶，必勝客回敬「一公尺派對巨飽盒」抽獎金10萬元活動，拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元好康一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

披薩業者優惠大亂鬥！達美樂才開搶「12款披薩77元起」，必勝客馬上回敬「一公尺派對巨飽盒」抽獎金10萬元活動，暑假最後一週拚開學前商機，還有拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元，《NOWnews今日新聞》幫大家整理好康一覽。

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📌必勝客「一公尺派對巨飽盒」抽獎金10萬元
必勝客回歸「一公尺派對巨飽盒」，慶祝銷量達10萬份，祭出抽獎金10萬元回饋活動！即日起至10月1日前，訂購必勝客限量「一公尺派對巨飽盒」，歡慶價2099元（原價2199元），可選擇3份口味方形比薩，搭配2份必勝客獨家封烤技術料理出的紙包筆管麵或飯，並包含BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個。

這次必勝客還幫大家無痛加碼餐點升級好康，除了餅皮全面升級香濃起司「帕瑪森餅皮」，更不用加價升級就爽吃全新「藍濃起司蕈菇紙包飯」、經典美式「底特律無邊脆皮比薩」。活動期間內，凡購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」，即可參加抽獎，將於10月8日抽出一位幸運得主獲得「10萬元獎金」。

▲「底特律無邊脆皮比薩」不只沒有邊，還先烘烤再淋醬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「底特律無邊脆皮比薩」不只沒有邊，還先烘烤再淋醬。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客《進擊的巨人》披薩聯名周邊開賣！
掀起搶購熱潮的《進擊的巨人》臉孔比薩，再推出「必勝の巨人祭」第二彈活動，消費可享加價購兌換台灣限定「聯名周邊」，全球獨家限量發行「進擊の三角盤」，擁有6款人氣調查兵艾連、米卡莎及里維兵長，還有九大巨人中的超大型巨人及始祖巨人等重要角色，即日起只要訂單滿400元，加價99元就可以獲得乙個；而以主角艾連及超大型巨人為創作發想的「熱血の保溫袋」，採雙面實用設計，即日起則只要消費滿400元，加價199元就能帶走乙個。

▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩掀熱潮，「必勝の巨人祭」第二彈活動，台灣獨家推出「進擊の三角盤、熱血の保溫袋」7款聯名周邊；「必勝の周年慶」還送999元商品兌換券。（圖／必勝客提供）
▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩掀熱潮，「必勝の巨人祭」第二彈活動，台灣獨家推出「進擊の三角盤、熱血の保溫袋」7款聯名周邊；「必勝の周年慶」還送999元商品兌換券。（圖／必勝客提供）
📌達美樂「12款披薩77元起」限7天開搶
達美樂今天開跑全台限時7天的「夏季777活動」優惠，即日起至8月30日，「12款披薩77元起」大優惠。外帶5款「6吋個人披薩」77元，可選總匯、夏威夷、道地美國 、 皇家白醬彩蔬、增量起司餅；外帶7款「9吋小披薩147元」，口味有波隆納義式肉醬四喜、蜜汁花枝燒、皇家白醬彩蔬、 夏威夷、闔家歡四喜、超值四喜、加州BBQ雞肉。

▲達美樂開賣台灣系列披薩，「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，外帶半價優惠還加碼說客語「來食飯」送罐裝可樂一瓶。真的被必勝客帶壞了！（圖／達美樂提供）
▲達美樂開賣台灣系列披薩，「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，外帶半價優惠還加碼說客語「來食飯」送罐裝可樂一瓶。（圖／達美樂提供）
📌達美樂「天天半價」優惠！最新「客家小炒＋梅干扣肉」也有
達美樂「天天半價」優惠活動也沒結束，連最新的「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」都能划算入手，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；8月28日至9月3日到門市外帶，並用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。另外還有應景中元普渡拜拜的「三牲四喜披薩」一次包辦雞豬魚，也有半價喔。

▲鬼月遇上中元普渡，靠達美樂「三牲四喜披薩」，一次包半雞豬魚拜拜。（圖／翻攝自達美樂官網）
▲農曆七月鬼門開沒禁忌，鬼月遇上中元普渡拜拜，達美樂「三牲四喜披薩」也加碼外帶半價優惠，有拜有保庇。（圖／翻攝自達美樂官網）
📌拿坡里：「1台斤腿排桶」199元！「2台斤腿排桶」389元
即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元）；會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元。（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里：「1台斤腿排桶」199元！「2台斤腿排桶」389元。（圖／三商餐飲提供）

達美樂「12款披薩77元起」今開搶7天　官方嗆聲：備貨超過30萬顆

必勝客《進擊的巨人》比薩7款「聯名周邊」曝　一招收999元商品券

肯德基買1送1！6塊炸雞蛋撻桶369元　拚拿坡里「整桶腿排」199元

拿坡里炸雞「整桶都是腿」199元　必勝客、達美樂披薩也下殺199元

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