必勝客「一公尺派對巨飽盒」抽獎金10萬　達美樂、拿坡里優惠一覽

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必勝客回歸「一公尺派對巨飽盒」，慶祝銷量達10萬份，祭出抽獎金10萬元回饋活動！即日起至10月1日前，訂購必勝客限量「一公尺派對巨飽盒」，歡慶價2099元（原價2199元），可選擇3份口味方形比薩，搭配2份必勝客獨家封烤技術料理出的紙包筆管麵或飯，並包含BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個。
這次必勝客還幫大家無痛加碼餐點升級好康，除了餅皮全面升級香濃起司「帕瑪森餅皮」，更不用加價升級就爽吃全新「藍濃起司蕈菇紙包飯」、經典美式「底特律無邊脆皮比薩」。活動期間內，凡購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」，即可參加抽獎，將於10月8日抽出一位幸運得主獲得「10萬元獎金」。
📌必勝客《進擊的巨人》披薩聯名周邊開賣！
掀起搶購熱潮的《進擊的巨人》臉孔比薩，再推出「必勝の巨人祭」第二彈活動，消費可享加價購兌換台灣限定「聯名周邊」，全球獨家限量發行「進擊の三角盤」，擁有6款人氣調查兵艾連、米卡莎及里維兵長，還有九大巨人中的超大型巨人及始祖巨人等重要角色，即日起只要訂單滿400元，加價99元就可以獲得乙個；而以主角艾連及超大型巨人為創作發想的「熱血の保溫袋」，採雙面實用設計，即日起則只要消費滿400元，加價199元就能帶走乙個。
📌達美樂「12款披薩77元起」限7天開搶
達美樂今天開跑全台限時7天的「夏季777活動」優惠，即日起至8月30日，「12款披薩77元起」大優惠。外帶5款「6吋個人披薩」77元，可選總匯、夏威夷、道地美國 、 皇家白醬彩蔬、增量起司餅；外帶7款「9吋小披薩147元」，口味有波隆納義式肉醬四喜、蜜汁花枝燒、皇家白醬彩蔬、 夏威夷、闔家歡四喜、超值四喜、加州BBQ雞肉。
📌達美樂「天天半價」優惠！最新「客家小炒＋梅干扣肉」也有
達美樂「天天半價」優惠活動也沒結束，連最新的「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」都能划算入手，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；8月28日至9月3日到門市外帶，並用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。另外還有應景中元普渡拜拜的「三牲四喜披薩」一次包辦雞豬魚，也有半價喔。
📌拿坡里：「1台斤腿排桶」199元！「2台斤腿排桶」389元
即日起至9月6日，拿坡里炸雞專賣店「1台斤腿排桶」特價209元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價399元（原價496元）；會員憑三商i美食卡優惠券，「1台斤腿排桶」只要199元、「2台斤腿排桶」也只要389元，最多現省107元。（領券時間即日起至8月31日；兌換時間為即日起至9月6日）。