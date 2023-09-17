週末13家速食優惠！麥當勞、肯德基買1送1　拿坡里炸雞披薩都239

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麥當勞超狂開賣史上最貴一顆385元「螯龍蝦堡」。「夏季優惠券」則即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至9月19日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
麥當勞推動「LINE官方帳號」上線，祭出數位體驗優惠，LINE裡的「隨買店取」功能，9月11日起再推出冰炫風、美式咖啡、那堤超值77折起，9月20日則有美式/那堤量購優惠；最划算的是，9月27日將有3件組限時優惠，「6塊麥克鷄塊＋小薯＋中杯可樂」只要99元，10塊麥克鷄塊/大麥克/勁辣鷄腿堡搭配小薯＋中可都是109元。
📌肯德基週末開吃「7塊炸雞桶299元」！7款「買一送一」
肯德基開學季即日起至9月17日，每週五至週日，肯德基超狂推出「香雞狂饗桶」，一次爽吃7塊咔啦脆雞限時優惠只要299元，限肯德基內用、外帶，不適用於外送；即日起至9月14日，平日每週一至週四，則有149元「香雞總動員」，開吃咔啦脆雞大腿排、紐奧良無骨雞腿排、3塊雞塊、小薯，盒內還附用餐手套，豪邁手抓更好吃。
還有即日起至9月18日，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。
📌漢堡王「買一送一」 個人超省餐109元起
漢堡王9月「五臟廟優惠券」，即日起至10月2日，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店），每日10:30至打烊前30分鐘供應，包括薯條(中)、4塊雞塊、小華堡都有「買一送一」，「個人超省餐」海老Q彈堡餐109元、荒野小怪獸起司牛脆雞堡餐119元、雙層田園華鱈魚堡餐139元，「雙人激省餐」雙起司牛堡餐＋脆雞堡餐＋6塊雞塊199元等。
中秋節漢堡王回歸無麵包系列漢堡「整顆都是肉」，9月21日至10月10日開吃雙層烤牛、雙層辣腿排，新上市「無麵包雙層脆雞堡」，還有最狂的「無麵包四層烤牛堡」，號稱超越牛排館給的肉量，總共4層澳洲火烤牛肉排「整顆都是肉」有夠厚實，搭配當季時蔬、美式起士，中秋節不用動手就能爽吃烤肉！
📌拿坡里週年慶！6塊炸雞、大披薩通通239元
拿坡里週年慶即日起至9月20日，無論內用或外帶，6塊炸雞或6塊烤雞只要239元（原價330元），而且6塊炸雞加30元還可以升級為「6塊咔滋雞腿」，雞肉部位恕不得挑選或指定；大披薩則是不限口味，全口味17種通通也只要239元（原價359元）。
而拿坡里炸雞專門店也同步祭出特價，6塊炸雞才239元（原價330），招牌酥炸棒腿特價109元（原價129元），薯第一（灑粉系列）特價79元（原價89），同樣外帶內用都適用。
📌必勝客99元個人披薩餐！「7款大披薩199」 中秋「懶人烤爐」好夯
必勝客PK雙饗卡APP獨享，10月2日前MyBox平日優惠，指定個人比薩口味任選1個、搭配薯金幣小份與330ml飲料1瓶，一次爽吃主食、副食加飲料只要99元！包括人氣口味夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇通通有，而且外帶外送同享優惠。提醒大家，個人比薩選擇升級餅皮需另外加價。
必勝客9月22日前，推出平日外帶「7款大披薩」下殺199元，包括黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸、熱帶鳳梨鮮蝦。提醒大家，披薩口味及餅皮為限定，恕不得更換，不提供其他餡料加料。
中秋節PK APP獨家開搶「懶人烤爐」，中秋節烤肉免生火！走到哪烤到哪，操作簡單又不用清洗換網，中秋烤肉趴爽爽好拍又實用。搭配象徵把月亮摘下來的期間限定「月見韓式烤五花比薩」，儀式感滿滿。
📌達美樂「天天半價」優惠！最新「客家小炒＋梅干扣肉」也有
達美樂披薩「天天半價」優惠！連最新的「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」都能划算入手，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；即日起至9月3日到門市外帶，並用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。另外還有應景中元普渡拜拜的「三牲四喜披薩」一次包辦雞豬魚，也有半價喔。
📌摩斯免費送4萬杯冰紅茶！抽獎「一年份米漢堡」
摩斯漢堡新推出「天丼珍珠堡」、「筑前煮豚燒珍珠堡」。秋季新品上市號召「米漢堡達人」，9月18日至10月31日，上午10:30後購買米漢堡套餐或雙人餐並登錄發票，就有機會抽中最大獎「一年份米漢堡」；消費「天丼珍珠堡」套餐或雙人餐，則再加碼抽「萬元摩斯卡」。同步推出會員專屬獨享服務，9月13日至9月30日，體驗「免排隊」直接在座位點餐，加碼贈送「大杯摩斯冰紅茶電子兌換券」乙張，共限量4萬份。
📌壽司郎回歸「鮭山島」 6片鮭魚只要80元
壽司郎「滿腹回饋祭」，主打放大美食新菜，不只回歸浮誇「鮭山島第2彈」全新造型，「6片鮭魚＋鮭魚卵」只要80元；還有一次堆滿 8 隻帶尾北極甜蝦搭配甜蝦仁及飛魚卵「豐盛甜蝦」，豪氣疊放 3 片「豐盛長鰭鮪」，增量至 2 倍的「雙倍玉米沙拉軍艦」、加量不加價的「大切花枝」等，最便宜「2貫40元」起，期間限定供應至9月24日。
📌藏壽司「巨大食材」新菜一貫40元！送蠟筆小新圓盤
藏壽司全新「大滿足盛賞祭」，9月22日至9月28日限時7天開賣，主打「巨大食材」享受，限定加大版的「北海道大粒帆立貝佐魚卵」，還有大到看不見白飯的海陸雙鮮「魚卵海膽牛肉」，「滿溢生蝦盛合」更是出動6尾甜蝦再加1尾大生鮮蝦，鋪滿壽喜燒風味的「雙倍牛肉半熟蛋」，還有「炙烤乳酪照燒鰻魚」、「極上真花枝」、「明太子小貝柱磯邊揚 」等，幾乎一盤都是兩貫80元，換算下來每貫只要40元，有夠划算！
📌海邊走走開冰淇淋店！姓名「中1字」10元爽吃Gelato
手工包餡蛋捲海邊走走在西門町開冰淇淋店了！即日起至9月18日，歡慶開幕連3天，姓名「海、邊、走、西、門、武、昌」對中1字，1球冰淇淋「只要10元」！每日下午15:00開放購買，每日限量100名發送；鐵粉們還可在海邊走走全台門市、官網線上購物商城，買到「滿2000元贈送冰淇淋券乙張」優惠。
📌Mister Donut聯名LINE FRIENDS「買6送3」
Mister Donut聯名LINE FRIENDS，超可愛熊大甜甜圈變身卡哇伊瑪芬甜點杯，迎接多漾水果季推出百香果、葡萄、柑橘等7款酸甜手搖飲系新品，首推「綠茶芙樂奇」；還有風味日式糰子柚香、紫薯、醬油口味可選。即日起至9月21日，推出甜甜圈「買6送3」優惠。
📌憑學生證！21風味館香草烤雞腿「85折」 加1元多2件優惠
21風味館即日起至9月19日，同步推出2款「加1元多2件」好康，購買香草烤雞分享餐 499 元，只要加 1 元，就能獲得「黃金脆薯(大)＋雞肉洋蔥圈」，原價125元的美味，划算1元就吃到；而購買炸雞分享餐 399 元，也可以 1 元加購「黃金脆薯(小)＋紫玉地瓜球(小)」，爽吃原價80元點心。
提醒大家，炸雞類商品恕不挑選部位購買；每份分享餐限加購一份優惠餐點，加購餐點恕不更換內容；台大微風店、士林中正店恕不適用；外送平台（Uber Eats、foodpanda、foodomo）、線上預訂取餐不參與此優惠。
📌金子半之助學生「天丼打9折」 消費滿額贈50元抵用券
天丼專門店金子半之助即日起至9月30日，全台門市單筆消費滿300元贈「50元抵用券」；即日起至10月3日，學生憑制服或出示學生證加入會員，可享「經典天丼打9折」優惠。
瞄準喜愛多樣少量的小資餐飲市場，金子半之助打破天丼豪邁規格，即日起於金子半之助台中三井店、台南三井店推出2款定食系列新品，「天婦羅御膳系列 綜合」，可吃到6種精選海陸雙天婦羅，及「天婦羅御膳系列 山」則可享受「天婦羅＋香香炸雞＋職人燒肉」3重美味新吃法。