中秋節肉搏戰！無麵包漢堡王「整顆都是肉」 買套餐免費送鮭魚堡
中秋節肉搏戰正式開打了！每到團圓日必吃的漢堡王「無麵包漢堡」重磅回歸，肉肉控不能錯過的無麵包系列漢堡「整顆都是肉」，最狂的四層烤牛堡有夠嗨，9月21日限定開吃。漢堡王明（14）日還祭出豪邁優惠，只要買4種安格斯套餐就免費送「香酥鮭魚堡」，現賺99元。
記者蕭涵云/綜合報導
主打火烤美味的漢堡王，每年認真迎接中秋烤肉節，知道飄香的9月大家無肉不歡，中秋才吃得到的限定無麵包肉肉堡，於9月21日至10月10日回歸。今年除了雙層烤牛、雙層辣腿排外，新上市「無麵包雙層脆雞堡」，一樣全肉肉上下包夾，甩開澱粉負擔、可以豪邁吃個爽。
最狂的「無麵包四層烤牛堡」，號稱超越牛排館給的肉量，總共4層澳洲火烤牛肉排「整顆都是肉」有夠厚實，搭配當季時蔬、美式起士，中秋節不用動手就能爽吃烤肉！
明天9月14日漢堡王還無預警祭出一日快閃豪邁優惠，當日上午10:30起，購買4種安格斯系列常態套餐，包括安格斯厚切、花生安格斯、勁濃安格斯、黑醬安格斯等4種套餐，就免費贈送一顆「香酥鮭魚堡」，現賺99元。
提醒大家，今天起官網已開放預購9月14日外帶取餐，預訂外帶安格斯系列常態套餐，並輸碼「FREESL」，即可免費獲得「香酥鮭魚堡」乙顆；乙份安格斯套餐送乙顆香酥鮭魚堡，買二套送兩個，以此類推、優惠可累贈；數量有限，各店售完為止；特殊活動不可再併行其他優惠使用。
另外，拿坡里週年慶同樣請出肉肉擔當，即日起至9月20日，無論內用或外帶，6塊炸雞或6塊烤雞只要239元（原價330元），而且6塊炸雞加30元還可以升級為「6塊咔滋雞腿」，雞肉部位恕不得挑選或指定；大披薩則是不限口味，全口味17種通通也只要239元（原價359元）。
而拿坡里炸雞專門店也同步祭出特價，6塊炸雞才239元（原價330元），招牌酥炸棒腿特價109元（原價129元），薯第一（灑粉系列）特價79元（原價89元），同樣外帶內用都適用。