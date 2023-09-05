拚麥當勞「螯龍蝦堡」新品！漢堡王推野生真鮭魚堡：99元起今開吃
台灣麥當勞超狂開賣一顆要價385元的「螯龍蝦堡」，標榜100%野生美洲螯龍蝦烹製，極選限店、每日限量供應，雖然高價卻也成功掀起話題，開箱者眾。漢堡王不讓其專美於前，今（5）日起力推「野生真鮭魚堡」3款美味，還直說荷包不煎「敖」，99元起就開吃。逗得粉絲笑說「今天很嗆是吧？」、「火藥味十足！」
記者蕭涵云/綜合報導
不讓螯龍蝦堡專美於前，台灣漢堡王推出同為野生捕捉的「野生真鮭堡系列」，選用在秋季北海道野生捕獲的肥美秋鮭，肉質紮實Q彈的野生鮭魚，還擁有自然海味，業者稱經過美味研發，酥炸野生秋鮭排至外脆內嫩，再淋上酸甜解膩的清新柑橙茴香醬，吃起來頗有異國風味。
期間限定「鮭魚堡」單點99元，另有一次海陸雙享的「鮭魚烤牛堡」單點119元、及滿滿海鮮的「鮭魚海老堡」單點159元，3款秋鮭美味今起開吃，即日起至11月6日，全門市（部分門市無售全品項，請以該店供應為準），每日10:30-打烊前30分鐘供應。
而麥當勞挑戰史上最貴高價的「螯龍蝦堡」，強調北大西洋永續捕撈、通過海洋管理委員會（MSC）認證，使用 100% 野生美洲原塊螯龍蝦打造的「螯龍蝦堡」，採用「熟食冷拌」的料理方式，搭配酸甜清香的檸檬蛋黃醬，每一口都吃得到肉質Q彈的甘甜龍蝦肉。《NOWnews今日新聞》記者開箱實測，整顆堡尺寸足足有超過14公分。