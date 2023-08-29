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麥當勞「螯龍蝦堡」開箱實測！超過14公分　史上最貴一顆385元

▲台灣麥當勞將於8月30開賣史上最貴單點385元、經典套餐450元的「螯龍蝦堡」，更首度以極選限店、每日限量形式供應30萬份。開箱實測「螯龍蝦堡」，整顆堡尺寸足足有超過14cm。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣麥當勞將於8月30開賣史上最貴單點385元、經典套餐450元的「螯龍蝦堡」，更首度以極選限店、每日限量形式供應30萬份。開箱實測「螯龍蝦堡」，整顆堡尺寸足足有超過14cm。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣麥當勞將於明天8月30上午10:30，開賣史上最貴單點385元、經典套餐450元的「螯龍蝦堡」，更首度以「極選限店、每日限量」形式供應限量30萬份。《NOWnews今日新聞》搶先幫大家開箱實測「螯龍蝦堡」，整顆堡尺寸足足有超過14公分，光是拿在手上就很有份量感。

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麥當勞一推出夏季優惠券就讓門市人潮絡繹不絕，如今再開賣「螯龍蝦堡」，挑戰史上最貴餐點價格。強調北大西洋永續捕撈、通過海洋管理委員會（MSC）認證，使用 100% 野生美洲原塊螯龍蝦打造的「螯龍蝦堡」，採用「熟食冷拌」的料理方式，搭配酸甜清香的檸檬蛋黃醬，每一口都吃得到肉質Q彈的甘甜龍蝦肉。

▲麥當勞開賣「螯龍蝦堡」，單點385元、搭配經典套餐則要價450元，挑戰史上最貴價格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞開賣「螯龍蝦堡」，單點385元、搭配經典套餐則要價450元，挑戰史上最貴價格。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》搶先開箱實測麥當勞「螯龍蝦堡」，裝在長型漢堡盒中，整顆「螯龍蝦堡」的尺寸，實際拿尺測量，光是長度就足足超過14公分，真實拿在手上的重量也相當紮實，份量感十足。

▲《NOWnews今日新聞》搶先開箱實測麥當勞「螯龍蝦堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《NOWnews今日新聞》搶先開箱實測麥當勞「螯龍蝦堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
「螯龍蝦堡」還搭配滿滿爽脆的切絲以及原葉生菜，增添口感豐富度，再夾入塗上無鹽奶油的香烤布里歐麵包，麵包烤得微焦上桌，聞得到撲鼻而來的陣陣香甜焦糖與奶油味。裡頭的龍蝦肉塊個頭不小，約分切成2～3大塊，絕對可以每一口都咬到螯龍蝦肉。

▲《NOWnews今日新聞》記者實際拿尺測量，「螯龍蝦堡」全長超過14公分。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《NOWnews今日新聞》記者實際拿尺測量，「螯龍蝦堡」全長超過14公分。（圖／記者蕭涵云攝）
麥當勞「螯龍蝦堡」8月30日至9月19日開賣（或售完為止），單點一顆「螯龍蝦堡」385元，450元經典套餐則搭配中薯與38元冷/熱飲；配餐飲料可補差額升級其他冷/熱飲。採「極選限店、每日限量」形式供應限量30萬份，建議消費者可先透過活動網站，輸入地址或關鍵字，搜尋附近餐廳再前往嚐鮮。

▲麥當勞「螯龍蝦堡」極選限店、每日限量供應，8月30日至9月19日開賣，限量30萬份（或售完為止）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞「螯龍蝦堡」極選限店、每日限量供應，8月30日至9月19日開賣，限量30萬份（或售完為止）。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，漢堡王則在中元節當天8月30日，推出一日限定「5吋大華堡買一送一」，入手2個華堡只要134元，換算下來一顆才67元。全門市（唯科技廠、機場、兒童樂園不適用），臨櫃或自助點餐機購買五吋大華堡（原味/辣味）直接買一送一，每人每單限購兩組（等於4個堡）；限同口味；數量有限，各店售完為止。

而且漢堡王即日起至8月31日，還推出「10塊雞塊」特價59元優惠，全門市（兒童樂園/機場/科技廠內店不適用），全天候供應，陪大家迎接開學。

▲漢堡王8月30日一日限定「5吋大華堡買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王8月30日一日限定「5吋大華堡買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

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