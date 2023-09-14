把握今明難得好天氣！週五「低壓逼近台灣」　大雷雨將連轟4天

免排隊！摩斯漢堡送4萬杯紅茶　秋季新品上市抽「一年份米漢堡」

▲摩斯漢堡推出升級版「天丼」、「筑前煮」海洋珍珠堡；秋季新品上市號召「米漢堡達人」，登錄發票就有機會抽中「一年份米漢堡」。會員專屬獨享「免排隊」座位點餐服務，再加碼贈送紅茶4萬杯。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡推出升級版「天丼」、「筑前煮」海洋珍珠堡；秋季新品上市號召「米漢堡達人」，登錄發票就有機會抽中「一年份米漢堡」。會員專屬獨享「免排隊」座位點餐服務，再加碼贈送紅茶4萬杯。（圖／摩斯漢堡提供）

記者蕭涵云/綜合報導

食慾之秋，摩斯漢堡推出升級版海洋珍珠堡，把日本經典美食「天丼」、「筑前煮」，做成經典米漢堡，秋季新品上市號召「米漢堡達人」，登錄發票就有機會抽中「一年份米漢堡」。業者同步推出會員專屬獨享服務，現在體驗「免排隊」直接在座位點餐，可以免費獲得紅茶兌換券優惠，大手筆一次要送出4萬杯紅茶。

我是廣告 請繼續往下閱讀
摩斯漢堡秋季推出2款全新升級版海洋珍珠堡，「天丼珍珠堡」延伸自日本經典美食「天丼」，把一整隻白蝦裹粉炸成酥脆海老天婦羅，搭配上用鮮蝦、魷魚及鮮甜蔬菜製成的MOS經典海鮮天婦羅、爽脆四季豆，豪邁堆疊成澎湃高度的「天丼珍珠堡」，再淋上台灣蜜桔熬煮的柴魚昆布醬料。

▲雙重海鮮滋味「天丼珍珠堡」110元。（圖／摩斯漢堡提供）
▲雙重海鮮滋味「天丼珍珠堡」110元。（圖／摩斯漢堡提供）
另一款「筑前煮豚燒珍珠堡」，靈感則以源自日本九州鄉土料理，匯集豆薯、紅蘿蔔、牛蒡、木耳、香菇、海帶根、豆皮、秋葵等8種食材，拌炒製成入味的筑前煮餡料，再搭配摩斯經典薑燒豚肉，一起夾進超級大麥米飯，有如吃到一份筑前煮定食般豐富。

▲將日本九州鄉土料理入堡的「筑前煮豚燒珍珠堡」95元。（圖／摩斯漢堡提供）
▲將日本九州鄉土料理入堡的「筑前煮豚燒珍珠堡」95元。（圖／摩斯漢堡提供）
慶祝新菜上市，摩斯漢堡祭出「米漢堡達人」抽獎活動，9月18日至10月31日，上午10:30後購買米漢堡套餐或雙人餐並登錄發票，就有機會抽中最大獎「一年份米漢堡」；消費「天丼珍珠堡」套餐或雙人餐，則再加碼抽「萬元摩斯卡」。

▲網友一面倒支持摩斯漢堡的冰紅茶，大讚在速食界地位最高，甚至有「MOS紅茶店」趣味說法。（圖／取自MOS官網）
▲摩斯漢堡推動免排隊、座位點餐服務，將送出4萬杯紅茶。（圖／取自MOS官網）
而且業者還同步推出會員專屬獨享服務，「免排隊」直接在座位，拿手機掃描QR CODE點餐並線上結帳，現做餐點完成後將由服務人員送上桌；9月13日至9月30日，體驗該服務就加碼贈送「大杯摩斯冰紅茶電子兌換券」乙張，共限量4萬份。

▲漢堡王「北海道香酥鮭魚堡」單點99元，套餐144元。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王「北海道香酥鮭魚堡」單點99元，套餐144元。（圖／漢堡王提供）
另外，漢堡王今天9月14日祭出一日快閃「買餐送堡」優惠，上午10:30起，購買4種安格斯系列常態套餐，包括安格斯厚切、花生安格斯、勁濃安格斯、黑醬安格斯等4種套餐，就免費贈送一顆「香酥鮭魚堡」，現賺99元。

提醒大家，官網可預訂外帶安格斯系列常態套餐，輸碼「FREESL」，即可免費獲得「香酥鮭魚堡」乙顆；乙份安格斯套餐送乙顆香酥鮭魚堡，買二套送兩個，以此類推、優惠可累贈；數量有限，各店售完為止；特殊活動不可再併行其他優惠使用。

開學速食優惠一覽！麥當勞、摩斯買一送一　肯德基7塊炸雞桶299元

肯德基開學優惠！拚麥當勞「買一送一」　摩斯「漢堡＋紅茶」75元

中秋節肉搏戰！無麵包漢堡王「整顆都是肉」　買套餐免費送鮭魚堡

必勝客「7款大披薩」199元！達美樂天天半價　拿坡里6塊炸雞239元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞