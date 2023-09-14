免排隊！摩斯漢堡送4萬杯紅茶　秋季新品上市抽「一年份米漢堡」

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另一款「筑前煮豚燒珍珠堡」，靈感則以源自日本九州鄉土料理，匯集豆薯、紅蘿蔔、牛蒡、木耳、香菇、海帶根、豆皮、秋葵等8種食材，拌炒製成入味的筑前煮餡料，再搭配摩斯經典薑燒豚肉，一起夾進超級大麥米飯，有如吃到一份筑前煮定食般豐富。
慶祝新菜上市，摩斯漢堡祭出「米漢堡達人」抽獎活動，9月18日至10月31日，上午10:30後購買米漢堡套餐或雙人餐並登錄發票，就有機會抽中最大獎「一年份米漢堡」；消費「天丼珍珠堡」套餐或雙人餐，則再加碼抽「萬元摩斯卡」。
而且業者還同步推出會員專屬獨享服務，「免排隊」直接在座位，拿手機掃描QR CODE點餐並線上結帳，現做餐點完成後將由服務人員送上桌；9月13日至9月30日，體驗該服務就加碼贈送「大杯摩斯冰紅茶電子兌換券」乙張，共限量4萬份。
另外，漢堡王今天9月14日祭出一日快閃「買餐送堡」優惠，上午10:30起，購買4種安格斯系列常態套餐，包括安格斯厚切、花生安格斯、勁濃安格斯、黑醬安格斯等4種套餐，就免費贈送一顆「香酥鮭魚堡」，現賺99元。
提醒大家，官網可預訂外帶安格斯系列常態套餐，輸碼「FREESL」，即可免費獲得「香酥鮭魚堡」乙顆；乙份安格斯套餐送乙顆香酥鮭魚堡，買二套送兩個，以此類推、優惠可累贈；數量有限，各店售完為止；特殊活動不可再併行其他優惠使用。