麥當勞「LINE官方帳號」上線祭優惠！6塊雞塊餐99元、咖啡買3送1
台灣麥當勞「LINE官方帳號」上線！為推動優惠數位體驗，業者還祭出6塊雞塊餐99元、咖啡買3送1等回饋好康，不只可串聯「行動點點卡」更方便儲值、消費、積點、兌換點數，透過「隨買店取」及「點數商城」，即日起連續四週都有獨家優惠，吸引消費者。必勝客也有PK雙饗卡APP獨享優惠，「披薩＋薯金幣＋飲料」99元划算開吃。
記者蕭涵云/台北報導
麥當勞有「LINE官方帳號」了，除了提供行動點點卡、客服小幫手、歡樂送訂餐等功能；「隨買店取」、「點數商城」還新增Apple Pay及Google Pay功能，同時能串聯「行動點點卡」，免掏卡、免靠櫃，就能輕鬆完成儲值、支付、積點、兌點；還能直接在LINE上轉贈送禮給朋友。或於全台麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速兌換產品。
「隨買店取」9月6日祭出秘魯單品咖啡「買3送1」，9月11日起再推出冰炫風、美式咖啡、那堤超值77折起，9月20日則有美式/那堤量購優惠；最划算的是，9月27日將有3件組限時優惠，「6塊麥克鷄塊＋小薯＋中杯可樂」只要99元，10塊麥克鷄塊/大麥克/勁辣鷄腿堡搭配小薯＋中可都是109元。
而「點數商城」9月18日至10月1日祭出點數限時優惠，原本75點兌換的大麥克、勁辣鷄腿堡，活動期間只要50點就開吃；原40點＋20元才能兌換的原/辣味麥脆鷄，活動期間只要花5點＋20元。LINE ID搜尋@mcd.tw 就能加入好友。
另外，必勝客昨天才開幕第300間門市新莊中原店！全台3天送658元套餐！也有PK雙饗卡APP獨享優惠，爽吃「披薩＋薯金幣＋飲料」只要99元10月2日前MyBox平日優惠，指定個人比薩口味任選1個、搭配薯金幣小份與330ml飲料1瓶，一次爽吃主食、副食加飲料只要99元！包括人氣口味夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇通通有，而且外帶外送同享優惠。提醒大家，個人比薩選擇升級餅皮需另外加價。