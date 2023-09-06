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必勝客300店新莊中原開幕！全台3天送658元套餐　5分鐘比薩生活圈

▲必勝客成功開幕第300家「新莊中原店」，稱創造全球首個騎車「5分鐘比薩商圈」。全台祭出優惠，PK APP會員外帶消費滿1000元，就加贈點數300點，可免費兌換價值 658 元的任你配套餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客成功開幕第300家「新莊中原店」，稱創造全球首個騎車「5分鐘比薩商圈」。全台祭出優惠，PK APP會員外帶消費滿1000元，就加贈點數300點，可免費兌換價值 658 元的任你配套餐。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

必勝客自1991年引進外送外帶店到台灣，今（6）日成功開幕第300店「新莊中原」，服務家戶覆蓋率達9成以上；台灣必勝客總經理梁家俊更稱，創造全球首個騎車「5分鐘比薩商圈」，已有6成覆蓋率里程碑。歡慶開幕，全台同步祭出回饋，即日起至9月8日，凡 PK APP 會員外帶消費滿1000元，就加贈點數 300 點，可免費兌換價值 658 元的任你配套餐。

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早在1986年，必勝客就在台灣台北市南京東路開出第一家店。怡和餐飲集團執行長李龍基致詞時表示，「集團以客為本精神，提供高品質服務及客戶體驗」，分享必勝客自2019年，率先於亞太區內積極快速投資數位服務，他透露「目前服務家戶覆蓋率更已達 9 成以上；數位訂單佔整體8成，來自會員的訂單也佔了7成，尤其會員數達500萬」，成功達到數位轉型策略帶來的收穫，但相信還有進步的空間。

▲必勝客歡慶開幕第300家門市「新莊中原店」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客歡慶開幕第300家門市「新莊中原店」。（圖／記者蕭涵云攝）
李龍基也分享，必勝客最近三年在台灣市場拓點近50店，創造了近 1000 個工作機會，是展店最多的西式速食品牌；連離島金門也已有1家分店。而台灣必勝客總經理梁家俊也補充，必勝客在台創造全球首個騎車「5分鐘比薩商圈」，已有6成覆蓋率里程碑；意味著消費者從家裡騎車到門市外帶比薩，最快只需花費約5分鐘。不過，梁家俊也不諱言，「5分鐘比薩商圈」與家戶覆蓋率程度仍有落差，除了因偏遠地區需求有關，品牌也將持續研究這30差距將如何持續精進。

▲必勝客歡慶300店新莊中原開幕，全台免費送套餐優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客歡慶300店新莊中原開幕，全台免費送套餐優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
必勝客第300家門市「新莊中原店」，選在涵蓋三大重劃區、人口數高居全國第四名的新北市新莊區，業者透露是相中新莊很快的成長速度，雖然已現有4家門市，但供應量需要新門市協助，才能更快服務。

▲必勝客開賣「紅糟肉圓比薩」，擺上9大顆肉圓，每片都能吃到一顆完整肉圓，還灑滿靈魂香菜。（圖／業者提供）
▲必勝客「紅糟肉圓比薩」，擺上9大顆肉圓，每片都能吃到一顆完整肉圓，還灑滿靈魂香菜。（圖／業者提供）
▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣，尤其「亂牙齒」巨人意外受到注目。《NOWnews今日新聞》記者訪問到必勝客店員，無奈透露製作時間將近10～15分鐘，要花一般比薩3倍長時間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客《進擊的巨人》臉孔比薩開賣，尤其「亂牙齒」巨人意外受到注目。（圖／記者蕭涵云攝）
對於屢屢以獵奇口味比薩受到矚目，業者坦言，必勝客是以「話題性」為訴求、並非追求怪異，並透露今年而言，以4月1日愚人節「零傷害比薩」芝心圈圈銷售很好，「紅糟肉圓比薩」更是三天就賣完，也雙雙打破以往搜尋度，強調特殊款比薩著重在於創造每一次話題性；梁家俊也提到，與《原神》及《進擊的巨人》聯名也相當厲害，更透露大家可以敬請期待新產品。

▲新莊中原店開幕首週「必勝客 300 店紀念手持電扇」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新莊中原店開幕首週「必勝客 300 店紀念手持電扇」。（圖／記者蕭涵云攝）
必勝客歡慶第300家門市「新莊中原店」開幕，首週新莊中原店消費即可抽「必勝客 300 店紀念手持電扇」一支；而且9月6日當天更有開幕日限定、加蓋 300 店首日封紀念章的比薩盒。全台也同步祭出回饋，即日起至9月8日，凡 PK APP 會員外帶消費滿1000元，就加贈點數 300 點，可免費兌換任你配套餐一份，包含鬆厚小比薩、義大利麵或熱烤副食、點心或飲料，總價值 658 元（名額有限，送完為止）。

▲必勝客成功開幕第300間「新莊中原店」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客成功開幕第300間「新莊中原店」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂「天天半價」優惠！最新「客家小炒＋梅干扣肉」也有
達美樂「天天半價」優惠還沒結束，連最新的「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」都能划算入手，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；應景中元普渡拜拜的「三牲四喜披薩」一次包辦雞豬魚，也有半價喔。

▲達美樂開賣台灣系列披薩，「客家小炒＋梅干扣肉」雙喜風味，外帶半價優惠還加碼說客語「來食飯」送罐裝可樂一瓶。真的被必勝客帶壞了！（圖／達美樂提供）
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📌拿坡里：國軍優惠「1台斤腿排桶」199元！最後一天
拿坡里歡慶93軍人節加碼優惠最後一天，9月6日止拿坡里炸雞專賣店限定，「出示證件（福利證/福利優友卡/軍人證）」或「穿著軍服」，「1台斤腿排桶」特價199元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價389元（原價496元）。

提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里國軍優惠「1台斤腿排桶」199元最後一天。（圖／三商餐飲提供）

必勝客「披薩＋薯金幣＋飲料」99元！拚達美樂、拿坡里炸雞優惠

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