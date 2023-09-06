必勝客300店新莊中原開幕！全台3天送658元套餐　5分鐘比薩生活圈

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李龍基也分享，必勝客最近三年在台灣市場拓點近50店，創造了近 1000 個工作機會，是展店最多的西式速食品牌；連離島金門也已有1家分店。而台灣必勝客總經理梁家俊也補充，必勝客在台創造全球首個騎車「5分鐘比薩商圈」，已有6成覆蓋率里程碑；意味著消費者從家裡騎車到門市外帶比薩，最快只需花費約5分鐘。不過，梁家俊也不諱言，「5分鐘比薩商圈」與家戶覆蓋率程度仍有落差，除了因偏遠地區需求有關，品牌也將持續研究這30差距將如何持續精進。
必勝客第300家門市「新莊中原店」，選在涵蓋三大重劃區、人口數高居全國第四名的新北市新莊區，業者透露是相中新莊很快的成長速度，雖然已現有4家門市，但供應量需要新門市協助，才能更快服務。
對於屢屢以獵奇口味比薩受到矚目，業者坦言，必勝客是以「話題性」為訴求、並非追求怪異，並透露今年而言，以4月1日愚人節「零傷害比薩」芝心圈圈銷售很好，「紅糟肉圓比薩」更是三天就賣完，也雙雙打破以往搜尋度，強調特殊款比薩著重在於創造每一次話題性；梁家俊也提到，與《原神》及《進擊的巨人》聯名也相當厲害，更透露大家可以敬請期待新產品。
必勝客歡慶第300家門市「新莊中原店」開幕，首週新莊中原店消費即可抽「必勝客 300 店紀念手持電扇」一支；而且9月6日當天更有開幕日限定、加蓋 300 店首日封紀念章的比薩盒。全台也同步祭出回饋，即日起至9月8日，凡 PK APP 會員外帶消費滿1000元，就加贈點數 300 點，可免費兌換任你配套餐一份，包含鬆厚小比薩、義大利麵或熱烤副食、點心或飲料，總價值 658 元（名額有限，送完為止）。
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提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。