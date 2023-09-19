男星送修iPhone！維修費比iPhone 15還貴 怒砸機撂話：永不購買
美國蘋果公司（Apple Inc.）台灣時間9月13日凌晨發表最新iPhone 15全系列新機，全球果粉正如火如荼搶購時，中國演出新版電視劇《鹿鼎記》的56歲男星劉金，前（17）天在中國河北蘋果專賣店前，不滿被懷疑改機，維修費竟比全新iPhone 15還要貴，公開怒砸iPhone 13 Pro Max，控訴蘋果選手兼裁判、傲慢無禮又霸道，嗆說：「永遠不再購買蘋果任何產品！」
記者徐銘穗/綜合報導
劉金17日在微博公開2分18秒的砸iPhone影片，指當事的iPhone 13 Pro Max他使用了1年又19天，日前故障報修，初步檢測是主機板出問題，維修費要人民幣4400元（約新台幣1萬9575元），他向客服協調後，得到「硬件（即指硬體）有問題就免費維修」承諾。
未料隨後卻接到蘋果郵件，通知因他手機擅自骰裝過，要求劉金付人民幣6960元維修費（約新台幣3萬965元），比全新上市的iPhone 15售價人民幣5999元（約新台幣2萬6689元）還要貴。劉金再向客服申訴，蘋果卻回覆「以工廠檢測為準」，認定他就是經第三方改裝。
「錢我肯定花不起！」劉金質疑蘋果選手兼裁判，直說：「無奈我只能把它砸了！」說完隨即在蘋果專賣店前，當眾怒砸iPhone 13 Pro Max。並對鏡頭秀出砸爛的iPhone，撂話說：「永遠不再購買蘋果任何產品！」
劉金怒砸iPhone昨（18）登微博熱搜「演員劉金蘋果店前怒摔iPhone」，影片累計至當天傍晚5時許，觀看次數已超過667萬人次。有網友質疑劉金改機，直言：「官方售後還是靠譜的，到底改裝了沒？」劉金則回覆，「正規渠道蘋果專賣店購買！從未改裝！」強調沒有改裝的動機並願為自己說法負法律責任。