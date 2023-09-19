獨／新店裕隆城開幕優惠！免費小籠包、豬排套餐半價　威秀買2送1

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「誠品生活新店」將進駐新店裕隆城開出亞洲最大店，9月20日下午3點提早開逛了！擁有1萬9千坪壯闊空間，原訂9月28日正式開幕，但官方驚喜宣布將於9月20日就提早開放民眾入店，除了10米高巨型兔子「太極尼尼」
📌「威秀影城4K IMAX」開幕電影優惠330元！會員「買2送1」
新店人原地看電影！「威秀影城 4K IMAX」進駐新店裕隆城，擁有共計14座影廳、近2400個座位，包含主打高規格影音體驗的IMAX雷射影廳一座，原訂9月28日開幕，驚喜宣布9月22日至9月27日號召民眾搶先開箱，期間限定精選IMAX電影，祭出優惠票價330元（原價440元）；iShow會員加碼！觀賞兩部不同限定電影，再送「IMAX電影票」乙張，相當於「買2送1」好康。
📌UNIQLO消費就送「錢錢的雞蛋糕」 6大開幕優惠
新店UNIQLO獨家！兩大高人氣動漫聯名UT《進擊的巨人》與《咒術迴戰》全台搶先9月20日首賣，三大明星商品獨家優惠290元起。9月20日至9月24日限定6大開幕優惠，每日限量，送完為止：
◾單筆消費不限金額，贈送在地熱門「錢錢的雞蛋糕」一份；
◾12歲以下孩童到店，贈「開幕氣球」乙顆（共2款）；
◾單筆消費滿2000元，贈旅遊實用「多功能吊掛收納包」一個；
◾單筆消費滿2500元
◾網路商店單筆消費滿1500元、並選擇UNIQLO誠品生活新店取貨，贈「獅王奈米樂超濃縮抗菌洗衣精」乙罐(400g)；
◾9月28日至10月4日，單筆消費滿2000元，贈「時尚斜跨小包」乙個（共2色）。
📌靜岡勝政日式豬排！開幕首4日「豬排套餐半價」
靜岡勝政日式豬排目前全台共7家門市，將在「裕隆城 誠品生活新店店」開幕第8家店，預計9月25日試營運、9月28日正式開幕。開幕首4日9月28日至10月1日，誠品新店店推出原價360元的「中份腰內豬排套餐」超值半價優惠只要180元，每日限額30名！同時再打造全台最厚5公分的浮誇視覺系，極厚切豬排丼「極厚切豬排玉子丼套餐」，及日式風味「黃金紫蘇梅豬排套餐」嚐鮮。
📌TOK盡興食光！內用即招待「開胃菜」
繼東區最美咖啡廳「勺日咖啡廳」，裕隆集團旗下首間all day dinging品牌「TOK盡興食光」將進駐「新店裕隆城」，主廚Aries曾歷任驢子L'IDIOT、Sugar Pea及Salt & Stone等餐廳，與團隊共同打造新亞洲料理餐點Modern Asian Cuisine。特色主餐除了有紐約客牛排、義大利麵，還創意選用日本鄉村料理炊飯，來取代義式燉飯等新作。
開幕期間9月20日至10月30日到店內用，每桌招待開胃菜「
📌瓦城泰國料理！試營運、開幕首3日 消費滿額送「酸辣蝦湯」
瓦城泰國料理於9月20日至9月22日試營運、9月28日至9月30日正式開幕之首3日，各限定每日前30組內用滿2000元，招待「酸辣蝦湯/蟹肉玉米湯」(擇一)。提醒大家，午餐11:00起/晚餐17:00起前15組，恕無法拆桌/拆單/折現；恕不適用於外帶外送/零售品購買等。
9月20日至10月23日，內用於瓦城誠品新店店Google MAP評論五星，贈「摩摩喳喳/芋香黑糯米」乙份(擇一)，每桌限贈乙份。另有9月20日至10月20日新北市民平日消費滿額贈菜活動；9月20日至10月4日內用掃QR Code參加抽獎，還能送菜或獲得美食金。
📌樂天皇朝！指定消費免費送「脆皮包種鮮蝦小籠包」
2015年從新加坡來台的「樂天皇朝」，首創八色小籠包而聞名，插旗全新落成的新店裕隆城誠品生活新店，「樂天皇朝誠品新店店」於9月25日試營運，9月28日正式開幕。秋季全新菜單同步上市，主打川味雙絕的「私房酸菜魚」、「香辣水煮魚」搶攻酸辣市場。
結合在地精神茶文化，推出全新限定口味「脆皮包種鮮蝦小籠包」，9月28日至10月5日，樂天皇朝誠品新店店慶開幕，凡點購特色皇朝小籠包（八色）就送「脆皮包種鮮蝦小籠包」一份(三顆)。每桌至多致贈一份，每日限量、送完為止。
📌銀座杏子日式豬排！開幕首3日送「炸雞塊」兌換券
銀座杏子日式豬排來台10週年，即將於9月20日在新店裕隆城開幕全台第25家門市，開幕首三日9月20日至9月22日，每日前 30 組消費任一餐點，送「炸雞塊兌換券」（價值150元），限11月底前兌換。
📌時時香！試營運、開幕首3日 消費滿額送「麻婆豆腐」
時時香9月20日至9月22日試營運、9月28日至9月30日正式開幕之首3日，各限定每日前30組內用滿1200元，招待「超級麻婆豆腐/霸王甘蔗蝦3支」(擇一)。提醒大家，午餐11:00起/晚餐17:00起前15組，恕無法拆桌/拆單/折現；恕不適用於外帶外送/零售品購買等。
9月20日至10月23日，內用於時時香誠品新店店Google MAP評論五星，贈「時時香綠豆蒜/杏仁豆腐」乙份(擇一)，每桌限贈乙份。另有9月20日至10月20日新北市民平日消費滿額贈菜活動；9月20日至10月4日內用掃QR Code參加抽獎，還能送菜或獲得美食金。