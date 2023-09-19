6成8企業看重軟實力！104攜手溫世仁基金會　開課教職場即戰力

溫世仁文教基金會主辦的《2023 TalentNXT 職場即戰力人才培育計畫》，針對大四或研究所應屆畢業生、進入職場2年內的新鮮⼈舉辦線上及線下課程，邀請產業界及各領域專家傳授職場應對撇步、履歷撰寫及面試工作坊、串連產學參訪、企業媒合等。過去10多年來，已有超過100家企業響應、50所大專校院參與合作，共計超過7,000名學生參與培訓，提升職場即戰力。104人力銀行除了與溫世仁文教基金會合作，也深入校園提供多樣線上線下服務，幫助學生從選填科系開始即啟動職涯探索，在大學端也規劃「104職涯學院」，藉由規劃產學合作學分班，幫助學生一邊修課取得學分，一邊接軌職場。截至目前，已與12所大學合作，超過1,200名學生修習。除此之外，104人力銀行也與扶輪社、逆轉聯盟公益服務、博幼基⾦會、台積電引路專案等團體合作，幫助從國小到大學各個階段的學生探索自我、補足學校沒有學到的技能。