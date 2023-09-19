LINE免費貼圖9組！「比莉、周湯豪」限22萬份快搶 中秋早安好用
本周又有全新的LINE免費貼圖，貼圖小舖今（19）日大放送4組免費貼圖，有超可愛的「獨角龍豆豆、貓小姐」祝福中秋節快樂，此外，眼鏡市場找來代言人比莉姐、周湯豪特製成獨家貼圖，只限量前22萬名下載；隱藏版不可錯過台積電福委會合作的「安安寶寶LINE貼圖」，免加好友可無條件一鍵下載，趕緊下載最新貼圖來問候早安、午安、晚安吧！
記者黃韻文／綜合報導
🟡貼圖小舖9月19日新上架
📍LINE禮物 × 獨角龍豆豆（點此下載）
下載期限：2023/10/19
下載條件：加入好友
📍眼鏡市場×比莉&周湯豪（點此下載）
下載期限：2023/10/3
下載條件：加入好友（限前22萬名）
📍新光銀行×貓小姐Ms. Cat 第二彈（點此下載）
下載期限：2023/10/19
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📍凱基證券×聽障畫家Sheung一幣為聽損兒讚聲（點此下載）
下載期限：2023/10/19
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🟡「隱藏版」貼圖專區
📍我愛安安寶寶日常生活篇
下載期限：2023/10/8
下載條件：無條件（一鍵下載）
📍LINE購物 × 祕密貓（點此下載）
下載期限：2023/9/28
下載條件：達成指定條件
📍LINE購物 × 霸蒜與麻雞（點此下載）
下載期限：2023/10/4
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📍悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/22
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📍新光三越吃貨小夥伴（點此下載）
下載期限：2023/9/27
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