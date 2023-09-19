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LINE免費貼圖9組！「比莉、周湯豪」限22萬份快搶　中秋早安好用

▲LINE本周全新免費貼圖來了，「比莉、周湯豪」特製貼圖限前22萬名好友下載，祝福中秋、問候早安好用。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE本周全新免費貼圖來了，「比莉、周湯豪」特製貼圖限前22萬名好友下載，祝福中秋、問候早安好用。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

本周又有全新的LINE免費貼圖，貼圖小舖今（19）日大放送4組免費貼圖，有超可愛的「獨角龍豆豆、貓小姐」祝福中秋節快樂，此外，眼鏡市場找來代言人比莉姐、周湯豪特製成獨家貼圖，只限量前22萬名下載；隱藏版不可錯過台積電福委會合作的「安安寶寶LINE貼圖」，免加好友可無條件一鍵下載，趕緊下載最新貼圖來問候早安、午安、晚安吧！

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🟡貼圖小舖9月19日新上架

📍LINE禮物 × 獨角龍豆豆（點此下載）
下載期限：2023/10/19
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 獨角龍豆豆」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 獨角龍豆豆」。（圖／取自LINE）
📍眼鏡市場×比莉&周湯豪（點此下載）
下載期限：2023/10/3
下載條件：加入好友（限前22萬名）

▲LINE免費貼圖「眼鏡市場×比莉&周湯豪」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「眼鏡市場×比莉&周湯豪」。（圖／取自LINE）
📍新光銀行×貓小姐Ms. Cat 第二彈（點此下載）
下載期限：2023/10/19
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「新光銀行×貓小姐Ms. Cat 第二彈」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「新光銀行×貓小姐Ms. Cat 第二彈」。（圖／取自LINE）
📍凱基證券×聽障畫家Sheung一幣為聽損兒讚聲（點此下載）
下載期限：2023/10/19
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「凱基證券×聽障畫家Sheung一幣為聽損兒讚聲」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「凱基證券×聽障畫家Sheung一幣為聽損兒讚聲」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍我愛安安寶寶日常生活篇
下載期限：2023/10/8
下載條件：無條件（一鍵下載）

▲LINE免費貼圖「我愛安安寶寶日常生活篇」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「我愛安安寶寶日常生活篇」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 祕密貓（點此下載）
下載期限：2023/9/28
下載條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 祕密貓」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 祕密貓」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 霸蒜與麻雞（點此下載）
下載期限：2023/10/4
下載條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 霸蒜與麻雞」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 霸蒜與麻雞」。（圖／取自LINE）
📍悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/9/22
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「悠活原力 × 麻吉貓 健康生活限定貼圖」。（圖／LINE）
📍新光三越吃貨小夥伴（點此下載）
下載期限：2023/9/27
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「新光三越吃貨小夥伴」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「新光三越吃貨小夥伴」。（圖／LINE）

LINE免費貼圖9組！台積電「安安寶寶」一鍵下載：祝福中秋節快樂

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