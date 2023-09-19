麥當勞「大紅袍香麻炸雞腿」！歡樂送4款杯墊 LINE套餐99元優惠
台灣麥當勞又有新作！嗜辣控注意了，明起開賣花椒新品「大紅袍香麻炸雞腿」，將原味麥脆雞腿經三道裹粉、五道翻滾並先烤後炸，再裹上獨門大紅袍花椒醬，濃香微麻邊吃邊冒汗。最新歡樂送消費滿額隨餐附贈暖心杯墊，有經典大麥克、歡聚可樂、人氣薯條、暢快雪碧4款造型；LINE好友獨家優惠「美式咖啡買5送3」、「那堤買4送2」開跑，還有「6塊雞塊餐」特價99元。
記者蕭涵云/台北報導
嗜辣控又可嚐鮮！台灣麥當勞嚴選花椒打造新品「大紅袍香麻炸雞腿」，以紅花椒大紅袍結合多種香料，調製出香麻辛辣的「大紅袍花椒醬」，將原味麥脆雞腿經三道裹粉、五道翻滾並先烤後炸，再裹上獨門大紅袍花椒醬，濃香微麻邊吃邊冒汗，9月20日至10月24日（或售完為止）。
最新歡樂送9月20日起單筆消費滿350元，隨餐附贈「歡樂送暖心杯墊」，共4款造型，9月20日率先推出「經典大麥克」、「歡聚可樂」；9月27日則以「人氣薯條」、「暢快雪碧」接力登場。
9月20日起還開跑麥當勞LINE好友獨家優惠，歡慶LINE官方帳號上線，祭出電子商品券「咖啡量購優惠」，9月20日至10月3日，「經典美式咖啡(冰/熱)」買5送3，量購價240元，現省144元；「經典那堤(冰/熱)」買4送2，量購價300元，現省150元。
大家最期待的99元起LINE好友獨家套餐，則將於9月27日至10月3日供應，「6塊麥克雞塊＋小薯＋中杯可樂」只要99元，10塊麥克雞塊/大麥克/勁辣雞腿堡搭配小薯＋中可都是109元。
另外，必勝客中秋節回歸零傷害披薩「芝心圈圈」，團圓時刻認知開賣「月亮＋圈圈」，香濃莫札瑞拉月亮起司餅和拉絲的芝心圈圈合體不分開，限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購團圓價只要99元。