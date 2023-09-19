高雄倉儲有900多萬顆過期蛋　陳其邁：每顆蛋都要算清楚

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小港物流廠查獲逾期待銷毁進口蛋總計4,318,380顆（巴西4,036,680顆、土耳其8,640顆、澳洲94,860顆、泰國178,200顆），標示「報廢品待銷毀」，未逾期進口蛋1,616,400顆（巴西236,160顆、澳洲730,080顆、泰國650,160顆），衛生局責令業者過期蛋品不得擅自移動，倘欲銷毀或移動須向衛生局核備，違者依違反食安法第47條第11款規定處3萬元以上罰鍰。
至於信興公司位於屏東縣的洗選場部分，九如洗選廠現場查澳洲進口蛋159,840顆（效期2023.9.17）及巴西進口蛋155,520顆（效期2023.9.24、2023.9.25）共計315,360顆，標示「勿動、待報廢」。
但信興業者無法提供受理農業部洗選蛋及液蛋進銷數量、流向，衛生局業已3次發函要求提供相關進銷單據，今日現場仍無法提供，將依違反食品安全衛生管理法第41條暨同法第47條規定處罰鍰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
高雄市長陳其邁表示，每一顆蛋都要算清楚，超思與台農之前的約談有一些單據，還有蛋的流向交代不清，現在正全力查清中，假如沒有交代清楚，市府也會協同高雄地檢署，讓檢方介入調查。