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高雄倉儲有900多萬顆過期蛋　陳其邁：每顆蛋都要算清楚

▲衛生局到信興屏東洗選廠作業場所稽查。（圖／高雄市衛生局提供）
▲衛生局到信興屏東洗選廠作業場所稽查。（圖／高雄市衛生局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

進口蛋有效期限風波持續延燒，高雄市衛生局今（19）日兵分三路稽查轄內進口雞蛋倉儲2處、及會同食品藥物管理署南區管理中心與屏東縣衛生局稽查信興公司位於屏東縣的洗選場，經查仁武物流廠逾期待銷毁進口蛋總計5,320,800顆、小港廠則有4,318,380顆，衛生局責令業者過期蛋品不得擅自移動需核備，違者依違反食安法第47條第11款規定處3萬元以上罰鍰。

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▲衛生局今日至畜產會冷鏈倉儲之小港物流廠稽查。（圖／高雄市衛生局提供）
▲衛生局今日至畜產會冷鏈倉儲之小港物流廠稽查。（圖／高雄市衛生局提供）
衛生局今日同步分別至畜產會冷鏈倉儲之仁武物流廠查獲逾期待銷毁進口蛋總計5,320,800顆（巴西4,888,800顆、土耳其432,000顆），標示「過期品禁出」並整板包膜，未逾期巴西進口蛋297,360顆。

小港物流廠查獲逾期待銷毁進口蛋總計4,318,380顆（巴西4,036,680顆、土耳其8,640顆、澳洲94,860顆、泰國178,200顆），標示「報廢品待銷毀」，未逾期進口蛋1,616,400顆（巴西236,160顆、澳洲730,080顆、泰國650,160顆），衛生局責令業者過期蛋品不得擅自移動，倘欲銷毀或移動須向衛生局核備，違者依違反食安法第47條第11款規定處3萬元以上罰鍰。

▲衛生局今日至畜產會冷鏈倉儲之仁武物流廠稽查。（圖／高雄市衛生局提供）
▲衛生局今日至畜產會冷鏈倉儲之仁武物流廠稽查。（圖／高雄市衛生局提供）
至於信興公司位於屏東縣的洗選場部分，九如洗選廠現場查澳洲進口蛋159,840顆（效期2023.9.17）及巴西進口蛋155,520顆（效期2023.9.24、2023.9.25）共計315,360顆，標示「勿動、待報廢」。

但信興業者無法提供受理農業部洗選蛋及液蛋進銷數量、流向，衛生局業已3次發函要求提供相關進銷單據，今日現場仍無法提供，將依違反食品安全衛生管理法第41條暨同法第47條規定處罰鍰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

高雄市長陳其邁表示，每一顆蛋都要算清楚，超思與台農之前的約談有一些單據，還有蛋的流向交代不清，現在正全力查清中，假如沒有交代清楚，市府也會協同高雄地檢署，讓檢方介入調查。

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