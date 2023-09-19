高虹安涉助理費案遭民眾黨停黨權 柯文哲：該怎麼辦就怎麼辦
新竹市長高虹安在擔任立委任內遭控涉嫌詐領助理費，日前遭檢方以貪污治罪條例起訴。民眾黨今（19）日證實，中央評議委員會昨天開會決議，對高虹安祭出暫停黨權處分，包括參與黨事務、政策建議、各階黨職選舉權等，被停權後，上述事件都不能做。目前高虹安中央委員職務請假中，但也遭停權，出席中央委員會等相關活動也遭停權。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨中央黨部今日中午召開記者會說明，發言人李頂立表示，針對高虹安市長在過去立委時期助理費的爭議，遭到檢方以貪汙治罪條例起訴，民眾黨中央評議委員會經過主動調查和釐清後，經過昨天的開會之後決議暫停黨權。
李頂立表示，根據民眾黨《廉政準則》第2條第2款，所謂違反廉政紀律，包括「涉犯貪污治罪條例」等行為；第6條規定則是「黨員有第2條第1款至第3款之情形而經檢察機關起訴者，應予暫停黨權以上之處分。」評估裁量處分過後，依照這兩條按規定暫停黨權。
李頂立表示，停權部分包括選舉與被選舉權。由於高虹安先前已經請辭選決會委員，中央委員職務則受到慰留，暫時請假。媒體詢問停權後是否沒有影響？李頂立表示，「其實是」，經決議暫停黨權後，除非高虹安要暫停請假，若高虹安還具有中央委員資格，回來繼續中央委員身分，但目前中央委員被停權後，雖然請假，高也是喪失中央委員相關資格。
李頂立表示，不論是柯文哲或是民眾黨對廉政的標準不會妥協，對掃黑、掃黃都不會停止，對於黨公職都強力要求，「該怎麼辦就怎麼辦」，雖然目前暫停黨權，不過高虹安依然還是民眾黨非常重要的公職，現在案子進入司法階段，民眾黨跟柯文哲的態度，也支持高虹安提出有利她的證據來捍衛自己的權利。