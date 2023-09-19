前任典範／賈靜雯離婚8年同框孫志浩 感謝梧桐妹「凝聚了我們」
方文琳近日帶家人光臨前夫于冠華開的餐廳，還和女兒同框于冠華現任妻子，受封「地表最佳前妻」，演藝圈不少離婚夫妻典範，賈靜雯與前夫孫志浩2010年搶女兒風波鬧得沸沸揚揚，如今兩人各有幸福美滿的家庭，過往不快早已隨風而逝，不僅曾同框合影，賈靜雯更公開感謝愛女梧桐妹，把她和孫志浩及新家人再次凝聚，「謝謝我的過去，造就我現在有的知足生活。」
記者楊穎軒／綜合報導
賈靜雯13年前結束和孫志浩5年婚姻，隨即與前夫展開爭奪大女兒梧桐妹大戰，陶晶瑩甚至為了姊妹上立法院參加公聽會，痛罵法官，台美官司和兩方衝突延燒15個月，最終兩人各退一步，賈靜雯獲判愛女小學前的親權。
2019年6月12日，離婚8年多的賈靜雯於臉書PO出和老公修杰楷、前夫孫志浩一同出席梧桐妹畢業典禮的照片，寫下「大女兒的誕生對我的人生起了很大的變化，因為有了她，我才懂得什麼叫做『無私的愛』，這份無私的愛把我們凝聚起來，謝謝我的過去，造就我現在有的知足生活，人生，還有什麼不可能呢」，並下註解「懂得面對才能得到甜美的果實」，一番話五味雜陳、感慨萬千。
今年5月，賈靜雯在陸綜《乘風2023》上想起母女倆一起經歷第一段婚姻、與孫志浩的官司到再婚，當場紅了眼眶，過去鮮少公開談論長女的她，指自己跟梧桐妹之間的緊密度特別不一樣，「或許跟離婚這件事情有關，所謂的一起吃苦...那段過程陪著她，其實很深刻，她是我第一個孩子，也是我第一次懂得怎麼當媽媽，那個力量是無比強大的...」這時賈靜雯突然哽咽到說不出話，深吸了一口氣，才說：「因為有了我大女兒我才知道，我可以那麼堅強。」