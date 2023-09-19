爆「藥頭認識大小S」遭求償400萬　葛斯齊聲請傳喚黃子佼

前任典範／賈靜雯離婚8年同框孫志浩　感謝梧桐妹「凝聚了我們」

▲賈靜雯離婚8年後再同框孫志浩，原因全是大女兒梧桐妹。（圖／翻攝自賈靜雯微博）
▲賈靜雯離婚8年後再同框孫志浩，原因全是大女兒梧桐妹。（圖／翻攝自賈靜雯微博）

記者楊穎軒／綜合報導

方文琳近日帶家人光臨前夫于冠華開的餐廳，還和女兒同框于冠華現任妻子，受封「地表最佳前妻」，演藝圈不少離婚夫妻典範，賈靜雯與前夫孫志浩2010年搶女兒風波鬧得沸沸揚揚，如今兩人各有幸福美滿的家庭，過往不快早已隨風而逝，不僅曾同框合影，賈靜雯更公開感謝愛女梧桐妹，把她和孫志浩及新家人再次凝聚，「謝謝我的過去，造就我現在有的知足生活。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賈靜雯謙稱走路有待加強，謝謝大家給她自信。（圖／翻攝自賈靜雯FB）
▲賈靜雯覺得世界再怎麼負能量，也不能影響自己的心情。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）
賈靜雯13年前結束和孫志浩5年婚姻，隨即與前夫展開爭奪大女兒梧桐妹大戰，陶晶瑩甚至為了姊妹上立法院參加公聽會，痛罵法官，台美官司和兩方衝突延燒15個月，最終兩人各退一步，賈靜雯獲判愛女小學前的親權。

▲賈靜雯跟大女兒梧桐妹。（圖 / 翻攝臉書）
▲賈靜雯當年為了爭取梧桐妹（前）親權，不惜一切與前夫孫志浩對簿公堂。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）
2019年6月12日，離婚8年多的賈靜雯於臉書PO出和老公修杰楷、前夫孫志浩一同出席梧桐妹畢業典禮的照片，寫下「大女兒的誕生對我的人生起了很大的變化，因為有了她，我才懂得什麼叫做『無私的愛』，這份無私的愛把我們凝聚起來，謝謝我的過去，造就我現在有的知足生活，人生，還有什麼不可能呢」，並下註解「懂得面對才能得到甜美的果實」，一番話五味雜陳、感慨萬千。

▲當年因為孫志浩外遇，賈靜雯選擇在大女兒梧桐妹出生時提出離婚。（圖／賈靜雯臉書）
▲▼賈靜雯（上下圖右一）當年選擇在梧桐妹出生沒多久提離婚，圖為梧桐妹（中）和生父孫志浩（上圖左一）、繼父修杰楷（下圖左一）於畢業典禮合影。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）
▲賈靜雯、修杰楷、孫志浩為女兒難得齊聚。（圖／臉書）
今年5月，賈靜雯在陸綜《乘風2023》上想起母女倆一起經歷第一段婚姻、與孫志浩的官司到再婚，當場紅了眼眶，過去鮮少公開談論長女的她，指自己跟梧桐妹之間的緊密度特別不一樣，「或許跟離婚這件事情有關，所謂的一起吃苦...那段過程陪著她，其實很深刻，她是我第一個孩子，也是我第一次懂得怎麼當媽媽，那個力量是無比強大的...」這時賈靜雯突然哽咽到說不出話，深吸了一口氣，才說：「因為有了我大女兒我才知道，我可以那麼堅強。」

前任典範／方文琳同框于冠華老婆！被讚地表最強前妻　大氣回應了

前任典範／小禎李進良12年婚全劇終！曾爆歹戲拖棚　恢單還是家人

賈靜雯素顏畫面流出！披頭散髮黑眼圈　自嘲「美食要付出代價」

影音／賈靜雯理解梧桐妹穿鼻環　否認女兒和曹格兒子戀愛：是烏龍

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞