房市／信義房屋相挺　助全台3000社區中元普渡

隨農曆七月結束，全台普渡也暫告段落。今年是疫後恢復實體拜拜的第一個中元節，各地包括廟宇、社區普渡活動不斷，祈求來年平安順遂。信義房屋長期深耕社區、協助鄰里，於此時亦不落人後，全台直營店近3500名同仁，協助分店周遭社區辦理普渡，包括流程引導、帶念祝禱文、布置場地等等，並且提供涼扇、冰水以及超過8000頂帳篷等物資，總共協助超過3000棟社區順利完成普渡。
家庭消費中心／綜合報導
信義房屋秉持「先義後利」推動社區服務多年，同仁觀察社區需求，來為鄰里提供協助。往年普渡時都能看到分店同仁身影，今年也不例外。民俗月全月總計全台直營店近3500名同仁投入超過3000棟社區普渡，從基本的運送供品、擺設普渡桌，到流程引導、誦讀祭祀祝禱文等，以得力幫手身分穿梭會場，獲得參與民眾一致好評。除了人力的支援，因天氣炎熱，信義房屋也貼心提供祭拜供品、拜拜小物插香器、帳棚、涼扇、環保包材瓶裝水等物資，以社區好幫手身分協助社區完成普渡、與居民一同祈求諸事平安。
作為社區芳鄰，信義房屋各分店並非只有普渡這類大型活動才會參與，而是依社區所需，規劃並提供協助，舉凡社區會議籌辦、主持，或者是紗窗修補、反光鏡擦拭等，秉持「先義後利」的精神用心提供服務，甚至更有住戶家中水管爆裂緊急需要協助，管理員第一時間致電信義房屋同仁請求幫忙，顯見信義房屋好鄰居的形象深植居民心中。
信義房屋認為，信任是長期的過程，信義房屋的社區服務不只為買賣房屋存在，透過社區服務能作為社區居民之間的橋樑，讓家家戶戶在活動中，逐漸成為一家人。因此信義房屋鼓勵同仁發起與社區共好的行動，以好鄰居身分走入社區，秉持「先義後利」精神、依據社區需求提供服務，建立起居民對信義房屋的信任，成為社區的好朋友、好鄰居，促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。