痛斥媒體濫用第四權　賴香伶：政府和執政黨應尊重新聞自由

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賴香伶表示，媒體中立原則是一個需要全體國人正視的事情，因為新聞媒體的角色是為了監督政府，揭發真相並維護言論自由，然而，當媒體受到政治力的影響，或者在報導中帶有偏見和風向時，台灣的自由和公正就受到了威脅。
例如，台灣行人地獄的真相是到了國際媒體CNN報導揭露後，台灣政府才不得不開始面對問題，此次錫蘭將台灣媒體斷章取義的亂象比喻為「房間裡的大象」（elephant in the room），用來指涉某個明顯存在卻被群體視而不見、避而不談的事件或現象，若藍綠兩黨無心處理台灣媒體亂象，那就讓民眾黨來處理。
賴香伶指出，「媒體第四權」是指媒體監督政府的權利功能，是中華民國憲法有所保障的「新聞言論自由權利」，但媒體的第四權不該被濫用，替政府擦脂抹粉、洗地、甚至用人民納稅錢大搞認知作戰，我們應該讓政治力退出新聞製造業，否則台灣的媒體秩序將持續受到崩壞。
賴香伶呼籲政府和執政黨，應該尊重新聞自由，並確保NCC等監督機關能夠履行其責任，維護媒體的獨立性和公正性。賴強調，我們不能容忍台灣的媒體秩序被打破，也不能容忍言論自由受到威脅，讓我們共同努力，確保台灣的媒體能夠繼續履行其重要的角色，為社會的進步和民主價值而努力。