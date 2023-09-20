CoCo輕乳茶第二杯0元！7大手搖飲「買ㄧ送ㄧ」　星巴克也買一送一

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CoCo都可週三好友日，今天9月20日一日限定，絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，沐春風 輕乳茶(中) / 日落錫蘭 輕乳茶(中)「第二杯0元」，相當於「買一送一」好康！提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限9月20日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
而CoCo都可在外送平台Uber Eats上，即日起至9月30日，也獨家推出3款指定飲品「同品項買一送一」！葡萄柚果粒茶、沐春風 輕乳茶、日落錫蘭 輕乳茶，通通都「買一送ㄧ」，實在有夠大方！
📌五桐號：蜜桃冰茶凍飲、一把青茶「買一送一」
五桐號買一送一了！即日起至10月3日，外送平台Uber Eats可享2款指定飲品買一送一 ，咀嚼控不能錯過的「蜜桃冰茶凍飲」，咬得到蜜桃果丁＋滑嫩綠茶凍；清爽純茶「一把青茶」都有買一送一優惠。
📌可不可熟成紅茶：柚果紅茶、雲蓋胭脂「買一送一」
可不可熟成紅茶15週年生日慶與Uber Eats合作，9月20日至9月24日，中杯「柚果紅茶」或「雲蓋胭脂」享「買一送一」優惠，單次最多買 5 送 5；大杯及加料，採價差加價方式下單；每日優惠限量，兌完為止。9月25日至9月30日，單筆消費滿150元「現折20元」，滿額折扣限單筆消費折扣一次，不累折；優惠數量有限，兌完為止。
📌春陽茶事：2款指定品項「買一送ㄧ」
因應中秋烤肉搭配消暑手搖飲，春陽茶事即日起9月30日，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍可享「買一送一」優惠。提醒大家，於 Uber Eats 訂購指定飲品柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)，享同品項買一送一優惠，售完為止。
📌TEA TOP第一味：Uber Eats指定分店與品項「買一送ㄧ」
TEA TOP第一味也配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有茉香綠茶、冬瓜檸檬、翡翠洛神、大吉嶺奶茶等指定品項，可享買一送一優惠，民眾記得先確認好康條件再購買。
📌奉茶：Uber Eats指定分店與品項「買一送ㄧ」
奉茶配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有水蜜桃烏龍、楊桃汁等指定品項，可享買一送一優惠，民眾記得先確認好康條件再購買。
📌魚池貳壹：Uber Eats指定分店與品項「買一送ㄧ」
魚池貳壹配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有魚池拾捌號紅茶、藍莓烏龍茶、藍莓紅茶、炭培烏龍茶、大葉蜜香紅茶等指定品項，可享買一送一優惠，民眾記得先確認好康條件再購買。
📌星巴克：foodomo指定品項「買一送ㄧ」
星巴克foodomo限定，即日起至9月29日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「摩卡」兩杯優惠價165元（原價330元）。