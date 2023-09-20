LINE免費貼圖12組！「台積電、怪奇事物所」免好友　一鍵下載送人

CoCo輕乳茶第二杯0元！7大手搖飲「買ㄧ送ㄧ」　星巴克也買一送一

▲CoCo都可週三好友日，2款輕乳茶新品「第二杯0元」優惠，相當於「買一送一」！五桐號、可不可熟成紅茶、TEA TOP、春陽茶事等7大手搖飲和星巴克都「買一送一」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可週三好友日，2款輕乳茶新品「第二杯0元」優惠，相當於「買一送一」！五桐號、可不可熟成紅茶、TEA TOP、春陽茶事等7大手搖飲和星巴克都「買一送一」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）

記者蕭涵云/綜合報導

中秋節前天氣還是非常熱，手搖飲優惠不能少喝！CoCo都可今（20）日週三好友日，一口氣給出2款新品，「沐春風 輕乳茶」、「日落錫蘭 輕乳茶」第二杯0元優惠，相當於「買一送一」好大方！《NOWnews今日新聞》幫大家整理7大手搖飲「買一送一」好康，五桐號、可不可熟成紅茶、TEA TOP、春陽茶事都能划算入手，搭配外送平台Uber Eats超方便爽喝，連星巴克都有「買一送一」隱藏優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌CoCo都可：2款輕乳茶「第二杯0元」　Uber Eats葡萄柚果粒茶也「買一送ㄧ」
CoCo都可週三好友日，今天9月20日一日限定，絲滑鮮奶搭配進口奶油、加入花香茶底，沐春風 輕乳茶(中) / 日落錫蘭 輕乳茶(中)「第二杯0元」，相當於「買一送一」好康！提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限9月20日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

而CoCo都可在外送平台Uber Eats上，即日起至9月30日，也獨家推出3款指定飲品「同品項買一送一」！葡萄柚果粒茶、沐春風 輕乳茶、日落錫蘭 輕乳茶，通通都「買一送ㄧ」，實在有夠大方！

▲CoCo都可週三好友日、外送平台Uber Eats，都有「買一送ㄧ」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可週三好友日、外送平台Uber Eats，都有「買一送ㄧ」優惠。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌五桐號：蜜桃冰茶凍飲、一把青茶「買一送一」
五桐號買一送一了！即日起至10月3日，外送平台Uber Eats可享2款指定飲品買一送一 ，咀嚼控不能錯過的「蜜桃冰茶凍飲」，咬得到蜜桃果丁＋滑嫩綠茶凍；清爽純茶「一把青茶」都有買一送一優惠。

▲開箱五桐號聯名DinoTaeng短尾矮袋鼠Quokka周邊新品！3款造型馬克杯、探險公仔、Bobo造型夜燈實體，3款全新杯身與封膜；青森蘋果、椰子打造的異國風新飲料菜單曝光。（圖／記者蕭涵云攝）
▲外送平台Uber Eats上，五桐號「蜜桃冰茶凍飲、一把青茶」買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
📌可不可熟成紅茶：柚果紅茶、雲蓋胭脂「買一送一」
可不可熟成紅茶15週年生日慶與Uber Eats合作，9月20日至9月24日，中杯「柚果紅茶」或「雲蓋胭脂」享「買一送一」優惠，單次最多買 5 送 5；大杯及加料，採價差加價方式下單；每日優惠限量，兌完為止。9月25日至9月30日，單筆消費滿150元「現折20元」，滿額折扣限單筆消費折扣一次，不累折；優惠數量有限，兌完為止。

▲人氣手搖飲料品牌可不可熟成紅茶，悄悄漲價了！15週年推出「Go Wild 夠野！」全新品牌菜單與周邊商品，被鐵粉發現純茶變40元，歐蕾「一次貴10元」，南北價差5～10元。（圖／可不可熟成紅茶提供）
▲可不可熟成紅茶「柚果紅茶、雲蓋胭脂」買一送一。（圖／可不可熟成紅茶提供）
📌春陽茶事：2款指定品項「買一送ㄧ」
因應中秋烤肉搭配消暑手搖飲，春陽茶事即日起9月30日，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍可享「買一送一」優惠。提醒大家，於 Uber Eats 訂購指定飲品柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)，享同品項買一送一優惠，售完為止。

📌TEA TOP第一味：Uber Eats指定分店與品項「買一送ㄧ」
TEA TOP第一味也配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有茉香綠茶、冬瓜檸檬、翡翠洛神、大吉嶺奶茶等指定品項，可享買一送一優惠，民眾記得先確認好康條件再購買。

📌奉茶：Uber Eats指定分店與品項「買一送ㄧ」
奉茶配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有水蜜桃烏龍、楊桃汁等指定品項，可享買一送一優惠，民眾記得先確認好康條件再購買。

📌魚池貳壹：Uber Eats指定分店與品項「買一送ㄧ」
魚池貳壹配合外送平台Uber Eats，限定部分門市、指定品項推出「買一送一」優惠。經查，有魚池拾捌號紅茶、藍莓烏龍茶、藍莓紅茶、炭培烏龍茶、大葉蜜香紅茶等指定品項，可享買一送一優惠，民眾記得先確認好康條件再購買。

▲2019年秋季首次導入燕麥奶的星巴克，現在已有多達4款植物奶可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克foodomo「焦糖瑪奇朵、摩卡」買一送ㄧ。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克：foodomo指定品項「買一送ㄧ」​​​​​​​
星巴克foodomo限定，即日起至9月29日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「摩卡」兩杯優惠價165元（原價330元）。

五桐號、CoCo、可不可都「買一送一」！7大手搖飲優惠　外送也有

日本麝香葡萄跌價！台灣這4處可入手　全聯預告：本週五便宜開賣

獨／新店裕隆城開幕優惠！免費小籠包、豬排套餐半價　威秀買2送1

獨／必勝客「圈圈披薩」回來了！中秋節「月亮＋圈圈」團圓價99元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞