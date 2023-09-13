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CoCo紅果小姐「第二杯0元」！3大手搖飲買ㄧ送ㄧ　星巴克2杯6折

▲CoCo都可週三好友日強勢回歸紅果小姐，祭出「第二杯0元」！加上初韻、春陽茶事共3大手搖飲料「買一送一」；星巴克則聯名Disney迪士尼，爽喝「2杯6折」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可週三好友日強勢回歸紅果小姐，祭出「第二杯0元」！加上初韻、春陽茶事共3大手搖飲料「買一送一」；星巴克則聯名Disney迪士尼，爽喝「2杯6折」。（圖／翻攝自CoCo都可FB）

記者蕭涵云/綜合報導

9月也要跟上手搖飲料優惠！CoCo都可今（13）日週三好友日，祭出強勢回歸的紅果小姐「第二杯0元」！加上初韻、春陽茶事共3大手搖飲「買一送一」必喝；星巴克則有聯名Disney迪士尼，限定優惠爽喝「2杯6折」。

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📌CoCo都可：紅果小姐「第二杯0元」
CoCo都可週三好友日，今天9月13日一日限定，祭出強勢回歸的紅果小姐(大)「第二杯0元」好康，以火龍果搭配酸甜柳橙、及滑順清爽的優酪乳，鮮豔欲滴的顏色讓人食指大動。

提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限9月13日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲CoCo都可週三好友日，一日限定「紅果小姐第二杯0元」，相當於買一送一。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲CoCo都可週三好友日，一日限定「紅果小姐第二杯0元」，相當於買一送一。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
📌春陽茶事：2款指定品項「買一送ㄧ」
因應中秋烤肉搭配消暑手搖飲，春陽茶事即日起9月30日，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍可享「買一送一」優惠。提醒大家，於 Uber Eats 訂購指定飲品柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)，享同品項買一送一優惠，售完為止。

▲天氣越冷、手搖飲越便宜！春陽茶事官方LINE抽獎「檸檬蜜烏龍」大杯只要11元、還有原茶「買1送1」；初韻消費滿百加購39元聖誕福袋，爽抽買1送1、Dyson吹風機、任天堂Switch等好禮；TEA TOP聖誕草莓季指定飲品「第二杯折17元」。85度C則有大杯咖啡系列「第二杯特價25元」、同品項麵包「第二件半價」優惠。（圖／春陽茶事提供）
▲春陽茶事於外送平台Uber Eats，可享2款指定品項「買一送ㄧ」。（圖／春陽茶事提供）
📌初韻：酪梨手搖飲「買一送ㄧ」
基隆起家、以健康系列的水果創新飲品打響名號的初韻，歡慶9月正式在饒河夜市開幕旗艦門市，特別在9月12日至9月18日，推出酪梨系列2款新品，加入整顆雞蛋布丁的「酪布是你」、搭配酸甜優酪乳的「酪梨優格」，全台門市「買1送1」優惠爽喝7天。

凡於活動當日，中午12點至晚上8點，於全台初韻門市購買「酪梨優格」或「酪布是你」新品，即可享同品項「買一送一」優惠，提醒大家，每人每次限購2組。

▲手搖飲料、咖啡優惠戰開打！初韻酪梨系列2款新品「買1送1」喝7天；星巴克9款飲品「買1送1」喝2天；外送平台Uber Eats也有清心、大苑子共7家手搖飲「買1送1」。（圖／初韻提供）
▲初韻推出酪梨系列，2款新品可享「買一送ㄧ」。（圖／初韻提供）
📌星巴克：全品項飲料「2杯6折」　送迪士尼限定貼紙
歡慶星巴克聯名Disney迪士尼上市，全門市於9月18日至9月19日連2天，憑星巴克社群官方帳號迪士尼截圖，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，即可享「2杯6折」優惠。9月18日起，凡於活動前間購買迪士尼系列聯名商品乙件，即可獲得「迪士尼奇幻魔法限定貼紙」乙張。(貼紙兩款，款式隨機提供，贈完為止)

▲米奇星巴克聯名9月19日開賣Disney懷舊風商品共21款，售價、款式全曝光。還有迪士尼奇幻魔法主題店，贈送限定貼紙、限定明信片、復古拍貼機可以玩；外送平台竟有隱藏贈品。（圖／台灣星巴克提供）
▲米奇星巴克聯名9月19日開賣Disney懷舊風商品共21款，售價、款式全曝光。（圖／台灣星巴克提供）

星巴克今起「買一送一」喝2天！有星冰樂　3大咖啡都「買一送一」

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米奇星巴克聯名開迪士尼魔法店！21款商品9/19開賣　售價款式曝光

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