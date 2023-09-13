CoCo紅果小姐「第二杯0元」！3大手搖飲買ㄧ送ㄧ　星巴克2杯6折

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CoCo都可週三好友日，今天9月13日一日限定，祭出強勢回歸的紅果小姐(大)「第二杯0元」好康，以火龍果搭配酸甜柳橙、及滑順清爽的優酪乳，鮮豔欲滴的顏色讓人食指大動。
提醒大家，甜度、冰塊固定比例不可調整；記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限9月13日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌春陽茶事：2款指定品項「買一送ㄧ」
因應中秋烤肉搭配消暑手搖飲，春陽茶事即日起9月30日，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項柚香烏龍、鳳梨蜜烏龍可享「買一送一」優惠。提醒大家，於 Uber Eats 訂購指定飲品柚香烏龍(L)、鳳梨蜜烏龍(L)，享同品項買一送一優惠，售完為止。
📌初韻：酪梨手搖飲「買一送ㄧ」
基隆起家、以健康系列的水果創新飲品打響名號的初韻，歡慶9月正式在饒河夜市開幕旗艦門市，特別在9月12日至9月18日，推出酪梨系列2款新品，加入整顆雞蛋布丁的「酪布是你」、搭配酸甜優酪乳的「酪梨優格」，全台門市「買1送1」優惠爽喝7天。
凡於活動當日，中午12點至晚上8點，於全台初韻門市購買「酪梨優格」或「酪布是你」新品，即可享同品項「買一送一」優惠，提醒大家，每人每次限購2組。
📌星巴克：全品項飲料「2杯6折」 送迪士尼限定貼紙
歡慶星巴克聯名Disney迪士尼上市，全門市於9月18日至9月19日連2天，憑星巴克社群官方帳號迪士尼截圖，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，即可享「2杯6折」優惠。9月18日起，凡於活動前間購買迪士尼系列聯名商品乙件，即可獲得「迪士尼奇幻魔法限定貼紙」乙張。(貼紙兩款，款式隨機提供，贈完為止)