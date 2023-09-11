快訊／大雨狂轟淹水災情狂傳！嘉義縣宣布11日停班停課

初韻酪梨手搖飲「買1送1」喝7天！星巴克、清心、大苑子也買1送1

▲手搖飲料、咖啡優惠戰開打！初韻酪梨系列2款新品「買1送1」喝7天；星巴克9款飲品「買1送1」喝2天；外送平台Uber Eats也有清心、大苑子共7家手搖飲「買1送1」。（圖／初韻提供）
▲手搖飲料、咖啡優惠戰開打！初韻酪梨系列2款新品「買1送1」喝7天；星巴克9款飲品「買1送1」喝2天；外送平台Uber Eats也有清心、大苑子共7家手搖飲「買1送1」。（圖／初韻提供）

記者蕭涵云/綜合報導

新的一週繼續喝手搖飲料、咖啡優惠！基隆起家的健康水果創新飲品，初韻明（12）日開喝酪梨系列2款新品，祭出全台門市新品「買1送1」優惠；星巴克9款指定品項「買1送1」連喝2天；外送平台Uber Eats上也有清心、大苑子共7家手搖飲「買1送1」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌初韻酪梨手搖飲「買1送1」喝7天
基隆起家、以健康系列的水果創新飲品打響名號的初韻，歡慶9月正式在饒河夜市開幕旗艦門市，特別在9月12日至9月18日，推出酪梨系列2款新品，加入整顆雞蛋布丁的「酪布是你」、搭配酸甜優酪乳的「酪梨優格」，全台門市「買1送1」優惠爽喝7天。

▲初韻手搖飲料在饒河夜市開設台北旗艦店。（圖／初韻提供）
▲初韻手搖飲料在饒河夜市開設台北旗艦店。（圖／初韻提供）
凡於活動當日，中午12點至晚上8點，於全台初韻門市購買「酪梨優格」或「酪布是你」新品，即可享同品項「買一送一」優惠，提醒大家，每人每次限購2組。

▲左起：「酪梨優格」85元、「酪布是你」80元。（圖／初韻提供）
▲左起：「酪梨優格」85元、「酪布是你」80元。（圖／初韻提供）
📌星巴克9款「買一送一」喝2天！有星冰樂
星巴克不只開賣聯名迪士尼21款商品，9月11日至9月12日，開跑指定品項好友分享日，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。

▲暑假最後手搖飲料優惠！星巴克「買一送一」喝2天星冰樂！可不可熟成紅茶Uber Eats麥雪歐蕾買一送一；CoCo都可的布丁木瓜牛奶foodpanda第二杯5折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲暑假最後手搖飲料優惠！星巴克「買一送一」喝2天星冰樂！可不可熟成紅茶Uber Eats麥雪歐蕾買一送一；CoCo都可的布丁木瓜牛奶foodpanda​​​​​​​第二杯5折。（圖／記者蕭涵云攝）
📌Uber Eats外送7家手搖飲「買一送一」
即日起至9月12日，外送Uber Eats開喝清心、大苑子、麻古茶坊等7家手搖飲，有「買一送一」好康。
清心福全「雙凍奶烏」買一送一
大苑子「畫眉萌萌」大杯買一送一
麻古茶坊「高山金萱茶」買一送一
珍煮丹「草莓奶香米麻糬」買一送一
泰讚了「傳統蝶豆花檸檬冰茶」買一送一
茶裡不然「檸香茶聚(大杯)、杏辛滿滿、梅橙果粒、冬黑仙草、烏冬之戰、烏龍肉桂凍飲」買一送一
TEA TOP第一味「冬瓜檸檬等各分店指定品項」買一送一

▲手搖飲料、咖啡優惠懶人包，清心、大苑子、麻古茶坊等7家手搖飲，外送Uber Eats「買一送一」好康，85度C多多綠第二杯10元，星巴克、路易莎咖啡「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲清心、大苑子、麻古茶坊等7家手搖飲，外送Uber Eats「買一送一」好康。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克今起「買一送一」喝2天！有星冰樂　3大咖啡都「買一送一」

米奇星巴克聯名開迪士尼魔法店！21款商品9/19開賣　售價款式曝光

天天半價！達美樂中秋節開賣「黃金月見四喜披薩」　最低199元起

好市多舒潔衛生紙「狂降70元」　家樂福蒲公英三層抽取式買ㄧ送ㄧ

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞