初韻酪梨手搖飲「買1送1」喝7天！星巴克、清心、大苑子也買1送1

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基隆起家、以健康系列的水果創新飲品打響名號的初韻，歡慶9月正式在饒河夜市開幕旗艦門市，特別在9月12日至9月18日，推出酪梨系列2款新品，加入整顆雞蛋布丁的「酪布是你」、搭配酸甜優酪乳的「酪梨優格」，全台門市「買1送1」優惠爽喝7天。
凡於活動當日，中午12點至晚上8點，於全台初韻門市購買「酪梨優格」或「酪布是你」新品，即可享同品項「買一送一」優惠，提醒大家，每人每次限購2組。
📌星巴克9款「買一送一」喝2天！有星冰樂
星巴克不只開賣聯名迪士尼21款商品，9月11日至9月12日，開跑指定品項好友分享日，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。
📌Uber Eats外送7家手搖飲「買一送一」
即日起至9月12日，外送Uber Eats開喝清心、大苑子、麻古茶坊等7家手搖飲，有「買一送一」好康。
清心福全「雙凍奶烏」買一送一
大苑子「畫眉萌萌」大杯買一送一
麻古茶坊「高山金萱茶」買一送一
珍煮丹「草莓奶香米麻糬」買一送一
泰讚了「傳統蝶豆花檸檬冰茶」買一送一
茶裡不然「檸香茶聚(大杯)、杏辛滿滿、梅橙果粒、冬黑仙草、烏冬之戰、烏龍肉桂凍飲」買一送一
TEA TOP第一味「冬瓜檸檬等各分店指定品項」買一送一