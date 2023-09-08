迎國際咖啡日！全家咖啡今起「5大優惠」：美式19元、濃拿鐵半價

清心、大苑子7家手搖「買1送1」　星巴克、路易莎「第二杯半價」

▲手搖飲料、咖啡優惠懶人包，清心、大苑子、麻古茶坊等7家手搖飲，外送Uber Eats「買一送一」好康，85度C多多綠第二杯10元，星巴克、路易莎咖啡「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲手搖飲料、咖啡優惠懶人包，清心、大苑子、麻古茶坊等7家手搖飲，外送Uber Eats「買一送一」好康，85度C多多綠第二杯10元，星巴克、路易莎咖啡「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

時序進入九月，天氣還是很熱，幫大家整理手搖飲料、咖啡優惠懶人包，一次開喝清心、大苑子、麻古茶坊等7家手搖飲，即日起至9月12日，外送Uber Eats「買一送一」有好康；85度C則有多多綠「第二杯10元」，星巴克、路易莎咖啡都是「第二杯半價」。

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📌Uber Eats外送7家手搖飲「買一送一」
清心福全「雙凍奶烏」買一送一
大苑子「畫眉萌萌」大杯買一送一
麻古茶坊「高山金萱茶」買一送一
珍煮丹「草莓奶香米麻糬」買一送一
泰讚了「傳統蝶豆花檸檬冰茶」買一送一
茶裡不然「檸香茶聚(大杯)、杏辛滿滿、梅橙果粒、冬黑仙草、烏冬之戰、烏龍肉桂凍飲」買一送一
TEA TOP第一味「冬瓜檸檬等各分店指定品項」買一送一

▲星巴克數位體驗「買1送1」還沒結束，又有隱藏優惠被挖出，外送平台foodomo指定飲品「2杯6折」，巧克力可可碎片星冰樂，一杯只要96元！85度C歡慶19週年祭出「第二杯25元」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「第二杯半價」喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克9月7日起「第二杯半價」喝2天
星巴克9月8日前，Back to school 準備收心陪大家一起上學，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰飲料，可享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲路易莎咖啡開賣65元起活力早餐，咖啡「第二杯半價」。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡開賣65元起活力早餐，咖啡「第二杯半價」。（圖／路易莎咖啡提供）
📌路易莎咖啡「天天第二杯半價」
路易莎咖啡即日起開賣「活力早餐＋中杯錫蘭紅茶」只要65元起，包括奶油原味貝果、磚壓麥香火腿起司三明治、法式鮪魚蔬菜三明治等都能自由選擇；黑卡會員除了限定獨享超值活力早餐「加 1 元」升級美式黑咖啡。

全新黑卡會員專屬優惠，上午 11 點前咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）還可享天天「第二杯半價」，且 11 點後點一杯咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）再搭配一份蛋糕，蛋糕皆可享 9 折優惠。

▲85度C多多綠「第二杯10元」喝4天。（圖／85度C提供）
▲85度C多多綠「第二杯10元」喝4天。（圖／85度C提供）
📌85度C多多綠「第二杯10元」喝4天
85度C自9月9日至9月12日，連續4天祭出「多多綠第二杯10元」優惠，原價55元的大杯冰初露多多綠茶，第二杯特價只要10元。全新茶飲菜單，將四種基底茶湯全面升級，改為「初露綠茶」、「淺焙青茶」、「厚焙烏龍」和「慢熟紅茶」，記得來嚐鮮。提醒大家，限門市現購現取；每人限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐無此優惠。

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