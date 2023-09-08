清心、大苑子7家手搖「買1送1」　星巴克、路易莎「第二杯半價」

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清心福全「雙凍奶烏」買一送一
大苑子「畫眉萌萌」大杯買一送一
麻古茶坊「高山金萱茶」買一送一
珍煮丹「草莓奶香米麻糬」買一送一
泰讚了「傳統蝶豆花檸檬冰茶」買一送一
茶裡不然「檸香茶聚(大杯)、杏辛滿滿、梅橙果粒、冬黑仙草、烏冬之戰、烏龍肉桂凍飲」買一送一
TEA TOP第一味「冬瓜檸檬等各分店指定品項」買一送一
📌星巴克9月7日起「第二杯半價」喝2天
星巴克9月8日前，Back to school 準備收心陪大家一起上學，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰飲料，可享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌路易莎咖啡「天天第二杯半價」
路易莎咖啡即日起開賣「活力早餐＋中杯錫蘭紅茶」只要65元起，包括奶油原味貝果、磚壓麥香火腿起司三明治、法式鮪魚蔬菜三明治等都能自由選擇；黑卡會員除了限定獨享超值活力早餐「加 1 元」升級美式黑咖啡。
全新黑卡會員專屬優惠，上午 11 點前咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）還可享天天「第二杯半價」，且 11 點後點一杯咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）再搭配一份蛋糕，蛋糕皆可享 9 折優惠。
📌85度C多多綠「第二杯10元」喝4天
85度C自9月9日至9月12日，連續4天祭出「多多綠第二杯10元」優惠，原價55元的大杯冰初露多多綠茶，第二杯特價只要10元。全新茶飲菜單，將四種基底茶湯全面升級，改為「初露綠茶」、「淺焙青茶」、「厚焙烏龍」和「慢熟紅茶」，記得來嚐鮮。提醒大家，限門市現購現取；每人限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐無此優惠。