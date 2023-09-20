藏壽司員工凍未條！網紅瘋傳「扭蛋提高中獎方法」　客人狂學崩潰

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結果就有苦主在「Dcard」貼文表示，去藏壽司用餐，看到坐在不同排對面的年輕人在實測「速投盤子的都市傳說」，結果對面的年輕人一連串猛投20盤，結果我們這裡的水道直接卡住，盤子完全投不進去。該名網友表示「只能請服務人員幫忙打開推一下盤子，結果才剛清理完，他們家又猛投10幾盤，我們又再度卡住......可憐的服務人員不到5分鐘又被我們叫回來清理水道........」。
遇到該狀況讓苦主表示「都市傳說真的是測試的剛剛好就好了欸，一次投20幾個盤子，真的有中比較多嗎？而且完全沒察覺自己已經造成別人的困擾了，真的是大翻白眼」。
貼文曝光後，不少網友紛紛表示「會相信速投盤子一定中獎的人到底在想什麼.....那都是機率問題」、「扭蛋一直都是拚人品啊...一堆網紅帶頭作亂，真的氣死」、「之前還有店員在小網紅的貼文下面留言不要這樣做，會導致水道卡住，結果該網紅竟然回覆『並不會喔，我看你是沒有看過水道』整個.......」。
而貼文也釣出不少店員及過來人表示「終於有人說出心聲.....我這一個月不知道被叫去疏通水道幾次，一堆人在那裡跟風亂學，真的不要再鬧了」、「真的不要再相信速投就會中.....店員很辛苦啊」、「轉蛋機就只是一個用程式寫死的機率而已，他並不會因為任何外在因素，包括速投、累積失敗次數而提高中獎率」事實上，過去藏壽司就曾經表示「扭蛋一切都是機率問題」，因此民眾千萬不要再相信網路偏方，進而造成其他客人以及店員的困擾。