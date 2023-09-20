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藏壽司員工凍未條！網紅瘋傳「扭蛋提高中獎方法」　客人狂學崩潰

▲知名日本迴轉壽司連鎖店「藏壽司」在全球各地都有分店，其中最大的特色就是「只要吃5盤壽司」就能夠獲得一次扭蛋的機會。（圖／藏壽司提供）
▲知名日本迴轉壽司連鎖店「藏壽司」在全球各地都有分店，其中最大的特色就是「只要吃5盤壽司」就能夠獲得一次扭蛋的機會。（圖／藏壽司提供）

記者張嘉哲/綜合報導

知名日本迴轉壽司連鎖店「藏壽司」在全球各地都有分店，其中最大的特色就是「只要吃5盤壽司」就能夠獲得一次扭蛋的機會，每次推出聯名的活動時，總會吸引不少饕客慕名前往。不過近日在小紅書、Tik Tok甚至是IG上面，卻出現藏壽司「提高扭蛋中獎機率」的方法，不少客人信以為真，到店家用餐時紛紛效仿，卻造成店員以及其他顧客的困擾，引起熱烈回應。

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近日，在各大社群平台上面出現了藏壽司「提高扭蛋中獎機率」的方法，不少網紅都到店家實際測試拍成影片，其實也不是什麼獨特的秘訣，就是原本需要一盤一盤丟進水道的盤子，要「一口氣極速的投入」，不少人拍片實測下還真的都有中獎，但根本不知道拍了幾次才成功，結果造成許多人誤信，紛紛前往店家測試。

結果就有苦主在「Dcard」貼文表示，去藏壽司用餐，看到坐在不同排對面的年輕人在實測「速投盤子的都市傳說」，結果對面的年輕人一連串猛投20盤，結果我們這裡的水道直接卡住，盤子完全投不進去。該名網友表示「只能請服務人員幫忙打開推一下盤子，結果才剛清理完，他們家又猛投10幾盤，我們又再度卡住......可憐的服務人員不到5分鐘又被我們叫回來清理水道........」。

▲因為有顧客實測「極速投入」的扭蛋都市傳說，結果造成回收盤子的水道卡住。（圖/Dcard）
▲因為有顧客實測「極速投入」的扭蛋都市傳說，結果造成回收盤子的水道卡住。（圖/Dcard）
遇到該狀況讓苦主表示「都市傳說真的是測試的剛剛好就好了欸，一次投20幾個盤子，真的有中比較多嗎？而且完全沒察覺自己已經造成別人的困擾了，真的是大翻白眼」。

貼文曝光後，不少網友紛紛表示「會相信速投盤子一定中獎的人到底在想什麼.....那都是機率問題」、「扭蛋一直都是拚人品啊...一堆網紅帶頭作亂，真的氣死」、「之前還有店員在小網紅的貼文下面留言不要這樣做，會導致水道卡住，結果該網紅竟然回覆『並不會喔，我看你是沒有看過水道』整個.......」。

而貼文也釣出不少店員及過來人表示「終於有人說出心聲.....我這一個月不知道被叫去疏通水道幾次，一堆人在那裡跟風亂學，真的不要再鬧了」、「真的不要再相信速投就會中.....店員很辛苦啊」、「轉蛋機就只是一個用程式寫死的機率而已，他並不會因為任何外在因素，包括速投、累積失敗次數而提高中獎率」事實上，過去藏壽司就曾經表示「扭蛋一切都是機率問題」，因此民眾千萬不要再相信網路偏方，進而造成其他客人以及店員的困擾。

▲藏壽司5月22日起推出30款《鬼滅之刃》扭蛋。（圖／業者提供）
▲藏壽司最大特色就是「吃壽司轉扭蛋」，經常跟各種動漫IP聯名超吸引人。（圖／業者提供）

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