日本水龍頭「真的可以生飲」！飯店員工現身解答 曝當地驚人習慣
日本一直以來都給外界環境衛生的良好印象，去旅遊時飯店也不一定會附贈礦泉水，因此水龍頭能夠直接生飲的說法時常在網路上流傳，但仍讓許多不習慣飲用生水的台灣人抱持懷疑態度。而近日就有一名日本飯店女員工出面解答，其實飯店水龍頭確實可以生飲，但由於個人狀況不同，還是建議旅客購買礦泉水較為保險。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《三立新聞網》報導，一名任職於日本大阪連鎖飯店的N姓女員工指出，飯店雖然會有完整的清潔SOP，但每個人身體能夠接受的狀況不同，且之前的旅客會如何使用相關器具，業者礙於隱私無法完全掌握，以大原則來看雖然確實可以飲用，但還是建議購買礦泉水較為保險，若想省錢可以尋找「業務用超市」，一罐2公升的水含消費稅為110日圓（約新台幣23元）。那麼日本當地人真的會直接飲用生水嗎？ N小姐透露「有，但比較少。」 且日本人愛喝飲料或茶的程度相當驚人，比台灣人愛喝手搖飲的比例更高，有些人甚至一整天都不會喝純水。
事實上，日本水道局有制定相關檢驗標準，嚴格控制自來水品質，47個都道府縣對於生水會標記「可以直接喝」與「建議不要直接喝比較好」，水源也經由許多繁複的淨水程序，才會進入到居家環境中，且日本厚生勞動省也設定51項嚴格的水質標準檢測，因此才能讓日本人打開水龍頭就能直接飲用生水。