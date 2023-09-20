麻衣帶球嫁台塑金孫王泉仁！豪門逼簽20條「妻子工作守則」才進門
國際天后李玟抑鬱而終，外界將矛頭指向出軌的加拿大富商老公Bruce，近日媒體爆光兩人結婚協議，抓包Bruce早有偷吃紀錄，允諾會跟小三分手，結果仍是說謊讓李玟傷透心。女星為愛昏頭案例比比皆是，日籍女星佐藤麻衣2014年閃婚嫁給身家30億元台幣的台塑金孫王泉仁，外界羨慕她嫁入豪門，沒想到結婚前竟被男方要求簽署20條「妻子工作守則」，詳列做三餐、照顧小孩的規定，離婚後也未獲鉅額賠償金，只能重返演藝圈工作。
記者江芷稜／綜合報導
麻衣與王泉仁情牽20年，早在2004年就透過友人結識，不過王泉仁情史豐富，先跟女星錢柏渝交往，又與青梅竹馬的首都客運千金李晶晶結婚，未料婚變後撕破臉，指控前妻拿走垃圾桶、電玩遊戲機怒告侵占罪，和解後才正式分手。王泉仁隨後猛烈追求麻衣，2014年再婚時，女方已經懷孕，麻衣帶球閃嫁豪門老公獲得外界祝福，結果不到3年傳出婚變，麻衣獨自返回日本居住，感嘆王文洋的前女友呂安妮曾向她表示「有錢買不到幸福」。
直到王泉仁傳出再擁新歡空姐，準備梅開三度時，麻衣才開口發聲，表示自己還是王太太，雙方開始協議離婚，娛樂名嘴許聖梅在節目《震震有詞》上爆料，指麻衣一進豪門深似海，男方在結婚前擬定20條「妻子工作守則」，內容洋洋灑灑，詳列烹煮3餐、打理家務、伙食採買、公關送禮等事項，麻衣簽署後才順利成婚，每天就像一般全職家庭主婦工作，並非外界想像的過著豪奢貴婦生活。
更慘的是，麻衣打離婚官司爭取權益時，王泉仁並未大方贈與豪宅、名車，據《鏡週刊》報導，他主張自己是年收約450萬元台幣的上班族，每個月僅願給6萬元台幣贍養費，讓人跌破眼鏡，不過麻衣看開了，不願糾結於離婚官司，爽快離婚後重返台灣演藝圈，開始錄製綜藝節目、接廣告代言，恢單後努力賺錢，一切靠自己重新開始。