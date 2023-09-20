重機女神頭哥「隧道自撞」身亡！目擊者曝驚悚全程 男友悲痛證實
大陸正妹網紅「頭哥」被封為重機界女神，近日卻驚傳車禍身亡的消息，她騎著重機在行經隧道時疑似撞上隧道中路緣，因車速過快來不及反應，她當場傷重身亡。「頭哥」男友事後也證實她的死訊，悲嘆：「是我沒有看好妳，對不起妳。」
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，四川重慶一處隧道近日發生一起死亡意外，一名重機騎士在穿越隧道時，疑似撞上隧道中路緣，卻因速度過快來不及反應，車輛隨即翻倒在地，騎士當場傷重身亡，重慶警方隨後也證實有事故發生。
有網友透露該騎士為重機界知名女神網紅「頭哥」，去年才剛拿到駕照，還稱頭哥會發生車禍意外，是因為她對路況不熟悉，且隧道道路並非直線，中途有一處轉彎，隧道內又燈光昏暗，視線範圍有限，最終釀成這起悲劇。
雖然警方並未公布死者身分，但目前「頭哥」帳號已被設置為私人用戶，而有目擊者公開「頭哥」發生意外前驚險畫面，只見她駕駛重機，進入隧道前加速超越目擊者的車輛，目擊者稱「頭哥」速度堪比火車，引擎聲響震耳欲聾；還有目擊者貼出車禍事故現場的照片，地上滿是重機碎片，「頭哥」四肢張開穿著短褲躺在地上，畫面十分驚悚。
「頭哥」的男友EZ小謝也在事故後於社群平台證實，「頭哥」在前往重慶車聚的途中，在隧道內發生意外當場身亡，他悲痛地寫下：「答應妳的事情我也會做到的，妳永遠在我青春裡，是我沒有看好妳，對不起妳，這是我這輩子最大的愧疚。」