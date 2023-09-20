iOS 17升級狂掉電！「5款iPhone續航力」變化曝　這支最慘超意外

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實測的方法是將5款手機關閉自動亮度，並使用相同的網路跟設定，亮度也統一調整至25%，電池健康度維持在86%以上，結果發現與iOS 16.6.1版本對比後發現，每一支手機的續航力明顯下降，其中以iPhone 13縮減使用1小時18分鐘最多，讓不少果粉大感意外，因為iPhone 13是最新一代被譽為「CP值神機」的機型。
續航力實測結果
🟡 iPhone SE （2020）：3小時36分>>>>3小時24分（下降8分鐘）
🟡iPhone XR：5小時09分>>>>4小時14分（下降55分鐘）
🟡iPhone 11：5小時52分>>>>5小時25分（下降27分鐘）
🟡 iPhone 12：6小時29分>>>>5小時39分（下降50分鐘）
🟡iPhone 13：8小時09分>>>>6小時51分（下降1小時18分鐘）
然而對於更新iOS 17會造成續航力下降的問題，蘋果在Apple Support的推特帳號中，曾經解釋過這個現象，表示「更新後48小時內，應用程式與手機功能會自動調整，因此會較耗電。」
《NOWnews》也詢問相關的客服人員，表示「系統升級之後，需要與自身APP進行相容，同時數據也要重新整理，因此會耗費較多的電量，才會讓用戶覺得耗電量大、手機過熱、續航變差等電量相關的問題，通常幾天或是一週做有就會恢復正常，民眾不用過度擔心。」
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