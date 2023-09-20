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iOS 17升級狂掉電！「5款iPhone續航力」變化曝　這支最慘超意外

▲國外YouTuber「iAppleBytes」實測五款iPhone 升級iOS 17系統之後的續航力表現。（圖/YT@iAppleBytes）
▲國外YouTuber「iAppleBytes」實測五款iPhone 升級iOS 17系統之後的續航力表現。（圖/YT@iAppleBytes）

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果專屬iPhone的最新系統iOS 17日前終於開放更新，不少用戶火速第一時間就更新，然而升級之後卻傳出大批災情，包括從iPhone 12至iPhone 14都有「加快耗電」的情形，讓不少還沒更新的果粉卻步。而國外就有創作者實測，將五款iPhone機種更新iOS 17，沒想到被譽為最新一代神機的iPhone 13「續航力大減」，讓不少果粉感到相當意外。

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國外YouTuber「iAppleBytes」日前針對5款iPhone進行實測，其中機型包括iPhone SE 2020、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13等，進行iOS 17 RC版（Release Candidate），結果發現每一台iPhone的續航力通通都下降。

實測的方法是將5款手機關閉自動亮度，並使用相同的網路跟設定，亮度也統一調整至25%，電池健康度維持在86%以上，結果發現與iOS 16.6.1版本對比後發現，每一支手機的續航力明顯下降，其中以iPhone 13縮減使用1小時18分鐘最多，讓不少果粉大感意外，因為iPhone 13是最新一代被譽為「CP值神機」的機型。

▲國外YouTuber「iAppleBytes」實測五款iPhone 升級iOS 17系統之後的續航力表現。（圖/YT@iAppleBytes）
▲國外YouTuber「iAppleBytes」實測五款iPhone 升級iOS 17系統之後的續航力表現，結果iPhone 13續航力衰退最嚴重。（圖/YT@iAppleBytes）
續航力實測結果

🟡 iPhone SE （2020）：3小時36分>>>>3小時24分（下降8分鐘）

🟡iPhone XR：5小時09分>>>>4小時14分（下降55分鐘）

🟡iPhone 11：5小時52分>>>>5小時25分（下降27分鐘）

🟡 iPhone 12：6小時29分>>>>5小時39分（下降50分鐘）

🟡iPhone 13：8小時09分>>>>6小時51分（下降1小時18分鐘）

然而對於更新iOS 17會造成續航力下降的問題，蘋果在Apple Support的推特帳號中，曾經解釋過這個現象，表示「更新後48小時內，應用程式與手機功能會自動調整，因此會較耗電。」

《NOWnews》也詢問相關的客服人員，表示「系統升級之後，需要與自身APP進行相容，同時數據也要重新整理，因此會耗費較多的電量，才會讓用戶覺得耗電量大、手機過熱、續航變差等電量相關的問題，通常幾天或是一週做有就會恢復正常，民眾不用過度擔心。」


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