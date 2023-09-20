郭台銘娶曾馨瑩先簽婚前協議！不過問彼此財產 若離婚她拿不到錢
許多豪門顯達結婚都會擬簽一份婚前（內）協議書，以確保如果將來離婚，龐大的財產不會被自己以外的人利用，鴻海集團創辦人郭台銘2008年再娶小24歲舞蹈老師曾馨瑩，也有簽訂婚前協議，其中一項為夫妻倆各自擁有自己的財產，彼此沒有權利過問，曾馨瑩也放棄離婚後向郭台銘要錢的權利。
記者楊穎軒／綜合報導
郭台銘當年在君悅飯店舉辦訂婚宴時向外界宣布，本身9成財產未來將捐做公益使用，且得到準新娘曾馨瑩同意，並完成文件簽署，另外，兩人完婚後再向台北地方法院聲請登記改採用夫妻分別財產制，意指郭台銘夫婦各保有自己的財產所有權，凡是郭台銘名下的財產，曾馨瑩無權為任何處分，反之，曾馨瑩所有工作上的收入，郭台銘也沒資格干涉。
曾馨瑩和郭台銘的婚前協議內容其中一句寫道「如果離婚，郭名下股權不分割，不影響到鴻海估值和未來經營發展」，代表假如兩人離婚，曾馨瑩無法拿到郭台銘鉅額財產，女方放棄民法剩餘財產分配請求權亦同，離婚後不能跟郭台銘要他的婚後財產。
郭台銘再婚後曾表示，自己沒有什麼時間花錢，也不愛購物，迎娶曾馨瑩前夕就簽好婚前協議書，「身後的財產，家人只繼承10%，其餘90%全留做慈善與公益事業」，坦言對錢真的沒有那麼在意，而二婚前，郭台銘曾說在曾馨瑩身上聞不到錢的味道，曾馨瑩的律師也說，簽訂婚前協議更可以證明曾馨瑩並非為錢才嫁給郭台銘。