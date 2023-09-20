婆婆賴佩霞宣布參選才4天！隋棠公開超狂新身分　合作好萊塢大咖

郭台銘娶曾馨瑩先簽婚前協議！不過問彼此財產　若離婚她拿不到錢

▲曾馨瑩（右）嫁給郭台銘前先簽好婚前協議。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）
▲曾馨瑩（右）嫁給郭台銘前先簽好婚前協議。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

記者楊穎軒／綜合報導

許多豪門顯達結婚都會擬簽一份婚前（內）協議書，以確保如果將來離婚，龐大的財產不會被自己以外的人利用，鴻海集團創辦人郭台銘2008年再娶小24歲舞蹈老師曾馨瑩，也有簽訂婚前協議，其中一項為夫妻倆各自擁有自己的財產，彼此沒有權利過問，曾馨瑩也放棄離婚後向郭台銘要錢的權利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲郭台銘、曾馨瑩相伴過13個年頭。（圖／NOWnews資料照）
▲曾馨瑩（右）婚後陸續為郭台銘生下1子2女，從舞蹈老師晉升郭董夫人的她，15年來成為郭台銘生活上最強後盾。（圖／NOWnews資料照）
郭台銘當年在君悅飯店舉辦訂婚宴時向外界宣布，本身9成財產未來將捐做公益使用，且得到準新娘曾馨瑩同意，並完成文件簽署，另外，兩人完婚後再向台北地方法院聲請登記改採用夫妻分別財產制，意指郭台銘夫婦各保有自己的財產所有權，凡是郭台銘名下的財產，曾馨瑩無權為任何處分，反之，曾馨瑩所有工作上的收入，郭台銘也沒資格干涉。

▲郭台銘（左）、曾馨瑩感情甜蜜。（圖／曾馨瑩IG）
▲郭台銘（左）、曾馨瑩2008年9月向法院聲請改採夫妻分別財產制。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）
曾馨瑩和郭台銘的婚前協議內容其中一句寫道「如果離婚，郭名下股權不分割，不影響到鴻海估值和未來經營發展」，代表假如兩人離婚，曾馨瑩無法拿到郭台銘鉅額財產，女方放棄民法剩餘財產分配請求權亦同，離婚後不能跟郭台銘要他的婚後財產。

▲▼曾馨瑩嫁給郭董後，外界的流言蜚語不曾停過。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）
▲曾馨瑩嫁給郭董後，外界的流言蜚語不曾停過。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）
郭台銘再婚後曾表示，自己沒有什麼時間花錢，也不愛購物，迎娶曾馨瑩前夕就簽好婚前協議書，「身後的財產，家人只繼承10%，其餘90%全留做慈善與公益事業」，坦言對錢真的沒有那麼在意，而二婚前，郭台銘曾說在曾馨瑩身上聞不到錢的味道，曾馨瑩的律師也說，簽訂婚前協議更可以證明曾馨瑩並非為錢才嫁給郭台銘。

曾馨瑩罕見穿比基尼！高球裝洩身材　PO郭台銘「結婚15週年大禮」

麻衣帶球嫁台塑金孫王泉仁！豪門逼簽20條「妻子工作守則」才進門

蘿莉塔婚前協議喬不攏夫為外遇賠款殺價　懷孕7個月才登記結婚

李玟婚內協議書曝光！Bruce認外遇又再犯　導致妻子極度抑鬱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞