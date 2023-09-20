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日本麝香葡萄搶便宜！愛買「每盒400g只賣399元」　跟家樂福拚了

▲日本麝香葡萄跌價，台灣民眾也能搶到便宜了！繼家樂福宣布明天開賣「每盒350克特價399元」，愛買不服輸也祭出快閃促銷，日本長野縣麝香葡萄「每盒400～450g限時特價399元」。（圖／愛買量販提供）
▲日本麝香葡萄跌價，台灣民眾也能搶到便宜了！繼家樂福宣布明天開賣「每盒350克特價399元」，愛買不服輸也祭出快閃促銷，日本長野縣麝香葡萄「每盒400～450g限時特價399元」。（圖／愛買量販提供）

記者蕭涵云/綜合報導

日本麝香葡萄跌價，台灣民眾也能搶到便宜了！繼家樂福開賣「每盒350克特價399元」，愛買不服輸明（21）日起祭出快閃促銷，日本長野縣麝香葡萄「每盒400～450g限時特價399元」，還強調果串完整，全台15家門市同步開搶。

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價值不菲的日本麝香葡萄，擁有翠綠外型、免剝皮又無籽，獨特香氣讓人一吃難忘，物以稀為貴！過去會有點捨不得下手的價格，如今因日本盛產又遇出口量下滑，致日本麝香葡萄價格暴跌近8成

▲日本麝香葡萄在台灣總算祭出促銷戰，愛買、家樂福都下殺399元。（圖／愛買量販提供）
▲日本麝香葡萄在台灣總算祭出促銷戰，愛買、家樂福都下殺399元。（圖／愛買量販提供）
根據《NOWnews今日新聞》9月18日本週一調查，因水果等農產品價格經常浮動，即使日本國內跌價，但出口的價格受到空運、關稅等影響，對台灣售價其實不會這麼快有所反應。沒想到今天就傳出台灣量販業者，為國人搶到便宜了！

▲愛買開賣的日本麝香葡萄，果實碩大近50元硬幣。（圖／愛買量販提供）
▲愛買開賣的日本麝香葡萄，果實碩大近50元硬幣。（圖／愛買量販提供）
📌愛買量販：日本麝香葡萄「每盒400～450g，限時特價399元」
愛買量販發出緊急通知！明天9月21日起至9月27日，推出日本長野縣麝香葡萄限時特價399元，每盒400～450g，果串完整，全台15家門市同步促銷，數量有限，售完為止。季節產量限定極品的日本麝香葡萄，粒粒圓潤飽滿，果皮清脆有彈力，果肉甜美多汁，饕客快趁便宜搶吃一波。

▲家樂福21日起限時開賣「日本原裝進口麝香葡萄」，每盒350克特價399元。 （圖／家樂福提供）
▲家樂福21日起限時開賣「日本原裝進口麝香葡萄」，每盒350g特價399元。 （圖／家樂福提供）
📌家樂福：日本麝香葡萄「每盒350克特價399元」
家樂福也從明天9月21日起，限時開賣「日本原裝進口麝香葡萄」，「每盒350g特價399元」，產地來自日本山梨縣與長野縣，甜度高達17度以上，於全台家樂福量販、超市、線上購物、家速配販售，限量10000盒開賣，售完為止。 

▲家樂福限時開賣「日本原裝進口麝香葡萄」，每盒350克特價399元，限量10000盒售完為止。 （圖／家樂福提供）
▲家樂福限時開賣「日本原裝進口麝香葡萄」，每盒350g特價399元，限量10000盒售完為止。 （圖／家樂福提供）

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