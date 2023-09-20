信興蛋品、台農公司進口蛋流向說詞不一 食安法各罰50萬
進口蛋流向撲朔迷離，高雄市衛生局今（20）日指出，信興蛋品公司涂姓負責人，今日至衛生局說明畜產會配給的進口蛋品全部都給信興蛋品，但台農蛋品公司黃姓負責人卻說有另調度給其他蛋商、製造加工業，說詞明顯不一，無法完整提供所有進口蛋品進出貨交易單據數量等資料，衛生局依違反食品安全衛生管理法第41條，各裁處新台幣50萬元罰鍰。
記者鄭婷襄／高雄報導
信興蛋品公司涂姓負責人今日至衛生局說明畜產會配給的進口蛋品全部都給信興蛋品，用途都是用在洗選，没用在液蛋加工或其他種類加工，信興公司有洗多少蛋就全數以台農名義運送到全聯販售。
但台農蛋品公司黃姓負責人於9月12、14日說明除配送全聯外，另調度給其他蛋商、製造加工業等語云云，說詞明顯不一，且兩家公司仍無法完整提供所有進口蛋品進出貨交易單據數量等資料，衛生局依違反食品安全衛生管理法第41條，裁處新台幣50萬元罰鍰，並將持續加強追查要求提供完整單據及說明。
至於新北市衛生局9月14日函移信興蛋品供售之冠軍洗選鮮紅/白蛋標示疑涉不實乙案，經查蛋品包裝標示與信興標示位置明顯不同，應該是另外洗蛋場處理，已移請新北市衛生局再行釐清。