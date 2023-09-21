《咒術迴戰》236話最新情報！「兩強對決」情勢大逆轉　粉絲胃痛

搭捷運剛進門「最好往深處走」！北捷揭2大好處　乘客讚爆

▲捷運是不少學生以及上班族每天搭乘的大眾運輸工具，因為屬於公共空間，其實搭乘捷運也自有一套禮儀。（圖／記者徐銘穗攝）
▲捷運是不少學生以及上班族每天搭乘的大眾運輸工具，因為屬於公共空間，其實搭乘捷運也自有一套禮儀。（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

捷運是不少學生以及上班族每天搭乘的大眾運輸工具，因為屬於公共空間，其實搭乘捷運也自有一套禮儀，而近日台北捷運臉書就拋出問題「進到車廂之後，如果直接往深處走會有什麼好處？」貼文引起廣大乘客熱烈討論，其答案公佈之後，不少人紛紛讚「這種就是要多宣導！才會有好的搭乘品質」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北捷運臉書日前在臉書上發文「進到車廂之後，為什麼往內部移動會好處多多？」題目也給出兩個選項，包括「A因為站在車廂內部冷氣更涼」、「B讓準備下車的旅客更快速下車」。

▲北捷詢問乘客「為什麼搭捷運進門往深處移動好處多多？」貼文引起熱烈討論。（圖/北捷臉書）
▲北捷詢問乘客「為什麼搭捷運進門往深處移動好處多多？」貼文引起熱烈討論。（圖/北捷臉書）
貼文曝光之後，大多數人都選擇「B」，表示如果每個人都能夠在進門就往車廂深處移動的話，下車的流暢度會提升非常多，自己下車時也不會常常被擋住，由於不少人在搭捷運的時候，只要進門就直接靠在門旁邊，讓一些人流量較大的站別，光是上下車的速度就有落差，因為門口就有被乘客俗稱的「捷運門神」在擋路。

而北捷最後也公佈答案，表示正確答案是「A+B兩者皆是」，北捷表示，從8月1日開始，試辦改裝中和新蘆線2部列車，將第2至5節車廂車門前方中央立柱移除，創造更加順暢的搭乘動線，並且設置「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，而這也讓不少乘客大讚「就是要多多宣導！柱子拆了也好，太多人一上車就黏在門口附近擋人」。

北捷提醒大家乘車時，盡量往車廂內部移動，將車門前空間禮讓給準備下車的旅客，而且車廂內部溫度也更低唷，「讓我們一起讓乘車環境更友善！」

▲橘線車廂內多了「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，提醒民眾乘車時，盡量往車廂內部移動，將車門前空間禮讓給準備下車的旅客。（圖／台北捷運提供）
▲從8月1日開始，試辦改裝中和新蘆線2部列車內多了「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，提醒民眾乘車時，盡量往車廂內部移動，將車門前空間禮讓給準備下車的旅客。（圖／台北捷運提供）

搭捷運「突有人狂奔」！他目擊：乘客嚇壞跟著跑　北捷揭真相

必比登美食「搭捷運吃爆」！黃金路線曝光　北捷地圖爽吃45家

台北捷運站出入口驚見「便民1服務」上線！通勤族嗨翻：等好久了

搭捷運乘客不忍了！9大行為「暴怒牙起來」：根本一堆文盲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞