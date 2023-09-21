福勝亭「豬排定食」快閃166元！白飯吃到飽 吉野家丼飯肉量增量
月底荷包救星！總算又等到每月25日「福勝亭」豬排日，9月祭出「香酥炸腰內肉豬排定食」回饋好康，9月25日一日快閃限定，到店內用「香酥炸腰內肉豬排定食」2份特價332元，相當於每份才166元！還可享用白飯吃到飽。吉野家則開跑超「秋」優惠，牛/豚丼飯幫大家肉量增量，還推出鮮燙時蔬套餐優惠價。
記者蕭涵云/綜合報導
📌限9月25日！福勝亭「香酥炸腰內肉豬排定食」2份特價332元
三商餐飲旗下的日式炸豬排「福勝亭」，主打物美價廉的親民美食受到消費者喜愛。每月25日豬排日固定推出優惠活動回饋民眾，9月選定「香酥炸腰內肉豬排定食」祭出好康。下週9月25日一日限定，到店內用「香酥炸腰內肉豬排定食」2份特價332元（原價390元），相當於每份才166元！
提醒大家，「福勝亭」豬排日同樣可無限續用白飯、味噌湯、高麗菜吃到飽；活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；不得與其他優惠折扣合併使用。
📌吉野家超「秋」優惠！丼飯肉量增量
吉野家即日起至10月15日開跑超「秋」優惠，牛/豚丼(中)單品肉量增量；點購牛/豚丼(中)鮮燙時蔬套餐優惠價179元（原價184元）。