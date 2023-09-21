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福勝亭「豬排定食」快閃166元！白飯吃到飽　吉野家丼飯肉量增量

▲月底荷包救星！9月25日「福勝亭」豬排日一日快閃，內用「香酥炸腰內肉豬排定食」2份特價332元，相當於每份才166元！還可享用白飯吃到飽。吉野家超「秋」優惠，丼飯肉量增量。（圖／記者蕭涵云攝）
▲月底荷包救星！9月25日「福勝亭」豬排日一日快閃，內用「香酥炸腰內肉豬排定食」2份特價332元，相當於每份才166元！還可享用白飯吃到飽。吉野家超「秋」優惠，丼飯肉量增量。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

月底荷包救星！總算又等到每月25日「福勝亭」豬排日，9月祭出「香酥炸腰內肉豬排定食」回饋好康，9月25日一日快閃限定，到店內用「香酥炸腰內肉豬排定食」2份特價332元，相當於每份才166元！還可享用白飯吃到飽。吉野家則開跑超「秋」優惠，牛/豚丼飯幫大家肉量增量，還推出鮮燙時蔬套餐優惠價。

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📌限9月25日！福勝亭「香酥炸腰內肉豬排定食」2份特價332元
三商餐飲旗下的日式炸豬排「福勝亭」，主打物美價廉的親民美食受到消費者喜愛。每月25日豬排日固定推出優惠活動回饋民眾，9月選定「香酥炸腰內肉豬排定食」祭出好康。下週9月25日一日限定，到店內用「香酥炸腰內肉豬排定食」2份特價332元（原價390元），相當於每份才166元！

提醒大家，「福勝亭」豬排日同樣可無限續用白飯、味噌湯、高麗菜吃到飽；活動限內用、外帶，外送平台不適用；限指定商品不可更換品項；不得與其他優惠折扣合併使用。

▲專賣日式豬排的福勝亭又來送好料啦！憑《自由時報》讀者好享券「買套餐送主餐」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲福勝亭9月25日一日限定，「香酥炸腰內肉豬排定食」2份特價332元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌吉野家超「秋」優惠！丼飯肉量增量
吉野家即日起至10月15日開跑超「秋」優惠，牛/豚丼(中)單品肉量增量；點購牛/豚丼(中)鮮燙時蔬套餐優惠價179元（原價184元）。

▲有網友在 PTT 八卦版表示，連鎖丼飯「吉野家」在台經營多年卻屹立不搖的原因為何，貼文立刻引發鄉民熱議，更有內行網友點出吉野家餐點長處。（圖／翻攝自吉野家官網）
▲吉野家超「秋」優惠！丼飯肉量增量。（圖／翻攝自吉野家官網）

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