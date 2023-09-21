作家李昂搭捷運「3年輕人不讓博愛座」！她喊話轟：蔣萬安您怎看
許多公眾運輸為了體恤年長者、孕婦、行動不便者及身體不適者，皆設有博愛座，卻時常有民眾為此發生爭執。知名作家李昂昨（20）日就表示，她遇到3名不願讓座的年輕人，其中1名男子稱自己不舒服，另外兩位女生則是態度非常壞，讓身為長者的她氣炸喊話台北市長蔣萬安：「我希望你給我們一個博愛座的使用方式。」
記者賴禹妡／綜合報導
李昂昨日在臉書上發文，她表示自己搭乘從淡水往台北方向的捷運，途中請3名坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意起身，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。
李昂自認年齡已經是年長人士，且她10月1號要到巴黎發表新書，忙到身體也不太舒服。因此李昂喊話蔣萬安市長，詢問他對於台北捷運博愛座的看法，更直言：「我希望你給我們一個博愛座的使用方式。」
貼文曝光後，許多網友搖頭直呼，「常常是坐在博愛座的60幾歲的人讓7、80歲行動不便更老的人，年輕人讓座的時代變了」、「現在臉書上面的風向是年輕人覺得他們也很累，沒有必要讓位給沒在上班的老人」。
但也有不少人認為應該廢除博愛座，「坐博愛座的優先順序不是用年齡來區分的，我建議取消，紛爭不斷了」、「會讓座的還是比較多，而且不限於博愛座；反倒是壞人變老、倚老賣老的也不少，若再吵下去乾脆全面廢除算了」。
而根據台北捷運官網指出，北捷自民國96年9月開始發行「博愛識別貼紙」，任何有座位需求者不需證明文件皆可依自身需求至各車站詢問處索取；另外也陸續發行了「好孕胸章」及「好孕貼紙」，提供孕婦索取使用。提醒有需要的民眾可以配戴相關辨識物，讓其他乘客能更有效率地識別出需要座位的人。