9/23今年最後補班日！「2024年補班剩1天」爽翻 請假攻略一次看
今年剛好國定節日都遇到需要調整的連續假期，結果一共有6個補班日，引起民怨，在本週9月23日終於迎來今年最後一次的補班，接下來根據行政院人事行政總處公布的2024行事曆，明年的補班日僅剩下一天，整年下來僅2月17日一個星期六需要補上班，其他都是國定假日是平日就「點放」，如果想要放連假的民眾就自己請假，《NOWnews今日新聞》也整理出2024年的請假攻略，讓你2024年輕鬆也能放連假！
記者張嘉哲/綜合報導
根據行政院人事行政總處公布，2024的行事曆，明年僅有小年夜需要補班，然而兒童節跟清明節又正好是平日禮拜四跟禮拜五，所以沒有調整彈性放假補班的問題。因此2024年的自然連續假期只有四個，分別是跨年到元旦（週一）3天、過年（補班彈性放假）7天、兒童清明連假4天、端午節3天。
而像是明年的端午節剛好是禮拜一，所以體感上還是會直接算連放三天，但是像是中秋節9月17日（二）、國慶日10月10日（四）、2月28日（三）和平紀念日，這三天因為已經不需要再補班補課，所以如果是週休二日的上班族，遇到這天就是直接放假，如果想要連休就用自己的特休去補前後的日子！如果不用的話，像是中秋節就是會有週一上班一天就馬上休假一天的情況，方便還是不方便見仁見智。
那麼撇除掉這些既有的連假之外，還有沒有其他可以增長連續假期，或者本來沒有連假應該如何去創造連假的機會呢？可以參考以下攻略：
🟡農曆春節：請2月5日至7日三天，農曆春節假期從7天變成12天
🟡228和平紀念日：請2月26日、27日兩天假，沒有連假變成5天長假
🟡中秋節：請9月16日，把17日中秋節與週末串連起來，沒有連假變4天長假
🟡雙十國慶日：請10月11日，把雙十節與週末串起來，沒有連假變4天長假
🟡兒童節及清明節：請4月1日至3日，剛好跟三月底六日配合，4天連假變成9天長假