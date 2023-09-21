20人瑞芳登山遭「虎頭蜂攻擊」釀2死！專家分享4大保命守則
新北市瑞芳昨（20）日有20人結伴，前往八分寮步道踏青，不料爬山到一半，忽然遇到大量虎頭蜂群螫咬，最終導致9人輕重傷、2人送醫不治；新北市動保處分享避免虎頭蜂攻擊的4大守則，包含應穿淺色的長袖衣帽、登山前別擦香水、發現有1到2隻虎頭蜂警戒就要立刻迴避、避免前往人較少的地方。
記者孫唯容／綜合報導
登山遇到虎頭蜂該如何避免攻擊？新北市動保處說明，首先，虎頭蜂基本不會主動攻擊人，若闖入蜂巢警戒範圍內，發現有1、2隻蜂在警戒，最好以衣服或手肘保護頭部，低身向後退出或乾脆繞道而行，千萬不要因為驚慌而盲目揮手，若是被虎頭蜂認為「有威脅」恐遭蜂群圍攻。
第二，虎頭蜂攻擊時，目標通常會選擇黑色、具絨毛、正在移動的動物，因此人類遭遇虎頭蜂群螫咬時，受傷最嚴重的部位一般都是有頭髮覆蓋、未有遮掩的頭部，民眾登山時應選擇「淺色長袖衣物」，同時戴淺色的帽子保護頭部，避免穿短袖短褲及色彩較鮮豔的服裝。
第三，虎頭蜂喜歡吸食腐敗的果實汁液及味道濃郁之樹汁，因此民眾登山前千萬別（噴）擦香水，或塗抹氣味濃郁的化妝品與保養品，避免虎頭蜂被氣味吸引跑來覓食。
第四，在郊區步道健行或爬山時，應盡量在步道上活動，避免前往人較少的地方，像是沒有步道的林區或小徑。