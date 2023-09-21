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中職「清新正妹球僮」仙氣炸裂！比啦啦隊搶眼　IG被神出美哭球迷

▲中職球僮姚沛杉擁有清新的美貌，不時被電視轉播捕捉，讓她受到許多球迷矚目與喜愛，IG目前累積超過4000人追蹤。（圖／翻攝自IG＠yao.0311）
▲中職球僮姚沛杉擁有清新的美貌，不時被電視轉播捕捉，讓她受到許多球迷矚目與喜愛，IG目前累積超過4000人追蹤。（圖／翻攝自IG＠yao.0311）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣現正掀起啦啦隊熱潮，無論是棒球、籃球等賽事，場邊都有賞心悅目的啦啦隊正妹應援熱舞，讓球迷追球賽的同時，也能一飽眼福，然而球場上吸睛的不只有啦啦隊，還有辛苦穿梭球場的球僮。中職球僮姚沛杉擁有清新的美貌，不時被電視轉播捕捉，IG目前累積超過4000人追蹤，她也時常分享在球場的美照，受到許多球迷矚目與喜愛。 

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▲姚沛杉擁有清新的美貌，不時被電視轉播捕捉。（圖／翻攝自姚沛杉IG）
▲姚沛杉從小因為爸爸開始接觸棒球，她一直以來都是樂天桃猿的球迷。（圖／翻攝自IG＠yao.0311）
根據《動誌》報導，姚沛杉從小因為爸爸開始接觸棒球，她一直以來都是樂天桃猿的球迷，也因為熱愛棒球，她看到中職招募工讀生時，毫不猶豫就報名參加。姚沛杉成為球僮後，在球場上累積許多工作經驗，她表示球僮需要計算球數、替主審補球，還要為主審遞上毛巾、飲水等，雙眼需要時時刻刻盯著球場狀況。 

▲姚沛杉因為熱愛棒球，她看到中職招募工讀生時，毫不猶豫就報名參加。（圖／翻攝自姚沛杉IG）
▲姚沛杉因為熱愛棒球，她看到中職招募工讀生時，毫不猶豫就報名參加。（圖／翻攝自IG＠yao.0311）
而現在啦啦隊正熱，姚沛杉也坦言，她很樂意挑戰不同領域，過往在球場累積的種種經驗，在未來對於相關工作應該相當有幫助。姚沛杉目前IG有4593名粉絲追蹤，她也時常在社群平台上分享在球場的美照，從版面上就能看出她有多熱愛棒球。 

由於姚沛杉亮眼的身影時常出現在球場，連帶也引起許多球迷關注，她透露過去曾被球迷要過簽名，還看到有球迷舉著她的看板燈，讓她相當受寵若驚。但她也自認和其他球迷沒有不同，一樣都是為棒球狂熱，她會虛心接受矚目，將球僮的份內工作做好。 

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AI倪珍報新聞