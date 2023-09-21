高虹安被停權郭台銘也發聲！他諷：眾星拱月到眾叛親離不簡單

寡婦樓都更環委是建商獨董　高虹安：林智堅任內聘用到我成勾結？

▲高虹安指出，解鴻年在林智堅任內已被聘為環評委員會的委員，怎麼到了高虹安任內，繼續聘用同一人當環評委員，她就成了跟建商勾結的人？（圖／資料照）
▲高虹安指出，解鴻年在林智堅任內已被聘為環評委員會的委員，怎麼到了高虹安任內，繼續聘用同一人當環評委員，她就成了跟建商勾結的人？（圖／資料照）

記者李春台／新竹報導

政治評論員李正皓質疑新竹市寡婦樓都更案的環評初審階段，在新竹市長高虹安任內以極音速的速度通過，其中擔任環評委員的主席解鴻年也遭外界質疑曾任建商獨立董事。高虹安今（21）日受訪時表示，解鴻年是都市計畫專業，在新竹市各項都市計畫、都審，或者在環評委員會，她同時指出過去前市長林智堅時期，解鴻年已被聘為環評委員會的委員，怎麼到了高虹安任內，繼續聘用同一人當環評委員，怎麼就成了跟建商勾結的人？

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高虹安說，解鴻年長年來都擔任各項委員會的委員，「這不是我說了算，由我來澄清也有點奇怪」。她還拿出過去的公文指出，過去前市長林智堅時期，解鴻年已被聘為環評委員會的委員，也請大家相信學者的專業，不容被質疑，解身為都市計畫跟環評相關委員，也是長年都有被聘任。

高虹安強調，不只林智堅市府肯定學者專家，2021年3月解鴻年也受民進黨立院總召柯建銘、鄭宏輝等人邀請，當時也就大新竹區域發展議題，跟解鴻年一起開過記者會。

高虹安說，解鴻年當時在民進黨眼中是都市計畫專業的學者委員，怎麼到了高虹安任內，繼續聘用同一人當環評委員，怎麼就成了跟建商勾結的人？她也有感而發，對於最近的新聞，如果大家不了解，可以來跟市府詢問。

高虹安說，像是昨天記者會上已經將相關時序內容清楚呈現，還是希望這些不是住在新竹市的名嘴，對於委員聘任不熟悉，但這些委員過去在地方上確實對都市計畫有長足的建議跟貢獻，長年是委員會的委員，並不是高虹安任內才被聘任。

高虹安也說，這些內容需要嚴正澄清，盼不要帶給學者專家困擾，而把原本在民進黨很多政治人物都認為是學者專家的人，突然因為政治操作，而變成跟建商勾結、做「極音速開發」的人，她認為這對學者專家也是很大的侮辱。

高虹安最後強調，環評會議是在環保局內部，先就都審會議前的準備工作，在環評小組會議中，從公文可發現，是局長代為決行會議紀錄內容，甚至在都審會都還未入案開始，不要無限上綱成都審已經核定通過，這兩件事情完全是偷換概念。

高虹安表示，今天也向環保局確認，小組會議都在環保局內部，依法無需向市長報告或請示，只有在進入都審會議中才會正式進入都審程序，呼籲外界勿不當影射，對都竹市公務人員與學者都是莫大傷害。

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