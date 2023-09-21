寡婦樓都更環委是建商獨董　高虹安：林智堅任內聘用到我成勾結？

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高虹安強調，不只林智堅市府肯定學者專家，2021年3月解鴻年也受民進黨立院總召柯建銘、鄭宏輝等人邀請，當時也就大新竹區域發展議題，跟解鴻年一起開過記者會。
高虹安說，解鴻年當時在民進黨眼中是都市計畫專業的學者委員，怎麼到了高虹安任內，繼續聘用同一人當環評委員，怎麼就成了跟建商勾結的人？她也有感而發，對於最近的新聞，如果大家不了解，可以來跟市府詢問。
高虹安說，像是昨天記者會上已經將相關時序內容清楚呈現，還是希望這些不是住在新竹市的名嘴，對於委員聘任不熟悉，但這些委員過去在地方上確實對都市計畫有長足的建議跟貢獻，長年是委員會的委員，並不是高虹安任內才被聘任。
高虹安也說，這些內容需要嚴正澄清，盼不要帶給學者專家困擾，而把原本在民進黨很多政治人物都認為是學者專家的人，突然因為政治操作，而變成跟建商勾結、做「極音速開發」的人，她認為這對學者專家也是很大的侮辱。
高虹安最後強調，環評會議是在環保局內部，先就都審會議前的準備工作，在環評小組會議中，從公文可發現，是局長代為決行會議紀錄內容，甚至在都審會都還未入案開始，不要無限上綱成都審已經核定通過，這兩件事情完全是偷換概念。
高虹安表示，今天也向環保局確認，小組會議都在環保局內部，依法無需向市長報告或請示，只有在進入都審會議中才會正式進入都審程序，呼籲外界勿不當影射，對都竹市公務人員與學者都是莫大傷害。
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