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《最低工資法》完善審議機制！勞團盼立院本會期通過、資方無感

▲行政院會今（21）日通過勞動部擬具的《最低工資法》草案，盼完善審議機制，勞團看好、資方無感。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）
▲行政院會今（21）日通過勞動部擬具的《最低工資法》草案，盼完善審議機制，勞團看好、資方無感。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）

記者李琦瑋、鄭妤安／台北報導

為完善最低工資審議機制，行政院會今（21）日通過勞動部擬具的《最低工資法》草案，將消費者物價指數（CPI）納入應參採指標，並列出10項得參採指標，並召集專家學者、部會官員建立研究小組，做出最低工資調整建議，讓勞資雙方不再漫天喊價。對此，勞團表示，草案卡在行政院4年，「千呼萬喚終於出來」，希望立法院本會期能通過，讓勞資雙方可以進入研究小組討論；資方則認為該草案與現行基本工資審議機制差不多，「沒什麼好講的」。

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台灣勞工陣線秘書長孫友聯接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，該草案討論了很久，今天通過版本與之前沒有太大的差異，不懂為何行政院要拖那麼久才通過，但認為能把最低工資的審議從辦法，提高位階到法律，對於審議會更有保障、具穩定性。

孫友聯說，不管這些參採指標是「應採納」還是「得採納」，至少屆時最低工資審議會將依法有據；考量明年1月13日將舉行總統立委選舉，本會期是本屆立委最後審查法案的機會，未免屆期不續審，希望該草案能儘快送到立法院，與其他委員的版本併案審查，儘速在本會期審議完畢，讓下一次最低工資的調整即能適用。

全國產業總工會秘書長戴國榮樂見《最低工資法》草案送出行政院，對於「應」參採指標無意見，但「得」參採指標有10項太多，擔憂訂的太廣泛，屆時審議委員會勞資雙方還是會吵得不可開交，各自想選對自己有利的項目，再討論採計權重等，仍然會有不能聚焦的問題，還可能更耗時；審議依照共識決為主，若無法決定則採多數決，但勞資代表數量一樣，最後恐怕仍交由政府、學者決定。

戴國榮建議，參採指標要減少，並都列為「應」參採，這樣審議時只要討論採計權重即可，有助提高會議效率；另外，他認為研究小組對審議會很有幫助，能針對情勢作數據研判，對勞動市場的敏銳度較高，確實有助解決勞資雙方過去菜市場喊價的狀況，但目前草案的研究小組沒有包含利害關係人－勞資代表，建議要讓勞資雙方加入、參與運作，才會讓最後的審議大會更順利。

此次草案將CPI視為「應參採指標」之外，還將國家經濟發展狀況、最低生活費等共10項經濟指標列入「得參採範圍」，對於草案拍板，某工商同體直言「沒什麼好講的」，只是將機制稍微修改一下而已，審議狀況與結果應該不會有太大的差別。

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