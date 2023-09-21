情侶食物中毒住院5天！1菜色檢出沙門氏桿菌 高市衛生局開罰了
高雄1對情侶日前到新興區一下熱炒店用餐，隔天卻出現上吐下瀉、出血便等症狀，疑似食物中毒，住院5天治療，高雄市衛生局前往該店稽查、採集檢體後，今（21）日報告出爐，其「滑蛋蝦仁飯」檢出沙門氏桿菌感染，且患者檢體也驗出同一病原，因此開罰業者6萬元罰鍰，並勒令停業3天，相關事證移送地檢署偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
高市衛生局生局於本（9）月14日接獲醫院通報，有2位民眾疑似食品中毒，診斷感染性腸胃炎、體內病毒量高，衛生局當天派員前往店家進行查察後發現有多項缺失，包括冰箱溫度沒有定期監控並紀錄、從業人員未定期接受體檢、食(材)品未妥善包覆並離地放置、牆壁不潔等狀況。
衛生局表示，當日業者自主停業執行作業場所清消，相關缺失責令業者限期改正，19日複查缺失已改善。此外，採集食品、環境、廚工和民眾等檢體計12件，今天滑蛋蝦仁飯檢出沙門氏桿菌，及醫院17日採集人體1件檢體檢出沙門氏桿菌。
衛生局指出，食材和患者檢體均驗出沙門氏桿菌，在確認為同一病原下，衛生局依違反食安法，處新台幣6萬元罰鍰，勒令店家停業3天，相關事證移送地檢署偵辦。
衛生局表示，沙門氏桿菌耐熱性低，烹煮食材應充分加熱並儘早食用。至於業者使用的蛋品，初步釐清是使用國產殼蛋，衛生局也將進一步溯源釐清。