李昂轟3人不讓博愛座！女乘客現身打臉了 遭諷懷孕、偷拍擬提告
作家李昂日前發文公審三名年輕人，表示自己在搭捷運時候，遇到「不讓博愛座」的情況，讓她感到非常不滿，甚至喊話蔣萬安出面表達看法，由於貼文當中公布了三名乘客的長相，且還在留言處回應網友「高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了」讓不少人認為言論相當不妥。對此，在社群網站討論上，其中一位當事乘客也出面還原當時情況，並表示擬定將對被偷拍發文公審的部分進行提告。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧事件，作家李昂日前發文，在臉書上表示自己因為目前在拍一個英文的紀錄片，10月1日又需要趕往法國為小說「鴛鴦春膳」打書，再加上她一向有高血壓心血管的問題，真的是太忙累壞了，因此上車之後詢問第一位男生年輕人是否願意讓位，結果對方露出一副你奈何不了我的表情，告訴我他身體不舒服。
後來李昂又轉往兩位看起來像高中生的兩位女乘客詢問，結果李昂表示得到非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說，讓她感到相當生氣，因此上網發文並且附帶三位乘客的照片，並且喊話蔣萬安，想到聽聽看台北市長的看法。除此之外，李昂也在臉書上也回應網友「有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！看看照片，他們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以跟我講。我一定沒話說」讓大批民眾感到傻眼。
該事件在社群「Dcard」引起廣大回應，然而其中一位被李昂公審的女乘客就現身回應打臉，表示「分享一下她昨天塗了桃紅色的口紅，氣色看起來甚至比我還好，當下她走來我前面不是說『我不舒服，可以讓座給我嗎？』，而是說『這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我？』、『我再試一次，看誰要讓座給我』等自言自語」。
該女乘客無奈表示「請問我怎麼知道妳不舒服？」對於李昂諷刺「高中生就懷孕了？如果是真的那就真的太恭喜了！」該女乘客也表示「自己只是最近變胖並沒有懷孕」。至於李昂隨意拍攝本人照片上傳臉書公審，該女乘客也表示保留「吿侵犯肖像權」的權利，目前提告與否還在擬定中。