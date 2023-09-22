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續約300元換iPhone 15賺到！「正確算法」公開　算錯買空機也虧大

▲蘋果iPhone 15系列新機今（22）日終於開賣！各大電信業者、蘋果直營店一大早就湧入不少果粉搶換新機。（圖/達志影像/美聯社）
▲蘋果iPhone 15系列新機今（22）日終於開賣！各大電信業者、蘋果直營店一大早就湧入不少果粉搶換新機。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果iPhone 15系列新機今（22）日終於開賣！各大電信業者、蘋果直營店一大早就湧入不少果粉搶換新機，然而如果是到電信業者購買預約換新機的話，通常都會搭配合約，如此才能便宜購入手機，但是「便宜換機」卻要承擔「高額資費」的情況，讓不少用戶都認為這樣不划算。而近日有網友分享自己以「300元購入iPhone 15新機」，結果遭到一堆人嗆是「盤子」，讓她感到非常傻眼，直言「大家會不會管得太多」。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社公開板」貼文指出「最後使用遠傳電信5G月付1399元的方案，拿到iPhone.15的粉色，原本最想要的Plus已經這有粉色，只好買iPhone 15」沒想到貼文曝光後，不少人卻回應「1399乘你的合約月數，一算你就知道絕對划不來」、「請更正為分期付款拿到iPhone 15」、「現在還有人在綁約喔，手機根本一律買空機正解」、「盤子才會在直營體系用高月租買手機」。

▲iPhone 15今（22）日正式開賣，不少人都到電信門市續約換購手機。（圖／美聯社／達志影像）
▲iPhone 15今（22）日正式開賣，不少人都到電信門市續約換購手機。（圖／美聯社／達志影像）
而這讓該網友相當不滿的再度更新貼文表示「一堆自以為是的留言，我本身就是用1399月租方案的人，5G吃到飽，我的平板筆電跟其他手機都是要靠它當網路基地台，我本來就要續約，不是為了便宜的手機才去辦更高的資費，不用在那邊跟我說資費幾99，那些方案都沒有達到我的需求，我的需求就是1399而且要5G吃到飽，我高興就好，你們那些人會不會管太多？」

實際來計算該位網友的購買方案，即便她購買iPhone 15的空機29900元，在沒有退傭金的情況下，也仍然要繼續每個月繳費1399元的月租費，假設是48個月的資費來看，四年要花費9萬7052元，但因為她就是使用1399元的5G吃到飽方案的話，花費300就能入手iPhone 15 128G規格手機，四年下來只需要花費6萬7552元，對她來說並沒有不划算。

▲iPhone 15系列新機推出，不少人都想要續約換購0元新機，也有不少人想買空機，民眾可以將自己的原電信資費+空機價格來評估。（圖/記者張嘉哲製）
▲iPhone 15系列新機推出，不少人都想要續約換購0元新機，也有不少人想買空機，民眾可以將自己的原電信資費+空機價格來評估。（圖/記者張嘉哲製）
然而如果你是原本月租費4G 999元的方案，你購買iPhone 15 128G空機，但也同樣是每個月要繳費999元，那麼跟其他綁定48個月的合約來走，實際算出金額是7萬7852元，其實跟申辦5G方案一個月繳1599元，並且繳費48個月、且手機同樣規格0元取機相比，實際上還多支出1100元，實際上買空機真的也沒有比較划算，因為不會因為你買空機就不需要繼續繳月租費，而是「月租費要越低才有買空機的選擇」。

簡單來說，買空機划算與否，其實端看你現在的月租資費到底為多少，對於5G資費老客戶，對他們來說，續約也是繳1599元一個月，不續約也是繳1599元一個月，肯定直接續約「低價拿iPhone 15新機」肯定就是最划算的方案，實際計算，購買空機的前提下，目前電信月租費至少要低於799元才會划算，並不是每個人去綁定高月租費就會被盤！去算出買空機+原本資費的價差是否值得才是最正確的iPhone新機買法！

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