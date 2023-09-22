續約300元換iPhone 15賺到！「正確算法」公開　算錯買空機也虧大

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而這讓該網友相當不滿的再度更新貼文表示「一堆自以為是的留言，我本身就是用1399月租方案的人，5G吃到飽，我的平板筆電跟其他手機都是要靠它當網路基地台，我本來就要續約，不是為了便宜的手機才去辦更高的資費，不用在那邊跟我說資費幾99，那些方案都沒有達到我的需求，我的需求就是1399而且要5G吃到飽，我高興就好，你們那些人會不會管太多？」
實際來計算該位網友的購買方案，即便她購買iPhone 15的空機29900元，在沒有退傭金的情況下，也仍然要繼續每個月繳費1399元的月租費，假設是48個月的資費來看，四年要花費9萬7052元，但因為她就是使用1399元的5G吃到飽方案的話，花費300就能入手iPhone 15 128G規格手機，四年下來只需要花費6萬7552元，對她來說並沒有不划算。
然而如果你是原本月租費4G 999元的方案，你購買iPhone 15 128G空機，但也同樣是每個月要繳費999元，那麼跟其他綁定48個月的合約來走，實際算出金額是7萬7852元，其實跟申辦5G方案一個月繳1599元，並且繳費48個月、且手機同樣規格0元取機相比，實際上還多支出1100元，實際上買空機真的也沒有比較划算，因為不會因為你買空機就不需要繼續繳月租費，而是「月租費要越低才有買空機的選擇」。
簡單來說，買空機划算與否，其實端看你現在的月租資費到底為多少，對於5G資費老客戶，對他們來說，續約也是繳1599元一個月，不續約也是繳1599元一個月，肯定直接續約「低價拿iPhone 15新機」肯定就是最划算的方案，實際計算，購買空機的前提下，目前電信月租費至少要低於799元才會划算，並不是每個人去綁定高月租費就會被盤！去算出買空機+原本資費的價差是否值得才是最正確的iPhone新機買法！
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