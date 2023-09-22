黃子佼被換掉！2023〈謝謝老師〉MV首上線 樂天女孩現身大合唱
教師節將在9月28日來到，由關懷台灣文教基金會製作的單曲〈謝謝老師〉，每年都會邀請不同的歌手、藝人來獻唱，由於前兩年都是由黃子佼填詞，但因為性騷擾風波的關係，今年決定換人。稍早，2023年版本終於在今（22）日上線，不僅找來歌手田亞霍頂替，還邀請到近幾年最火熱的樂天女孩來詮釋，而且還由人氣女孩林襄站在C位，率領大家示範起立敬禮，讓整首歌充滿青春與活力。
記者詹鎰睿／綜合報導
這次關懷台灣文教基金會邀請樂天女孩林襄、壯壯、張雅涵、菲菲、若潼、紫庭、嗄琳，以及敬師活動發起人李濤、音樂創作歌手田亞霍一同詮釋2023年〈謝謝老師〉啦啦隊版，希望藉由甜美又充滿活力的歌聲，祝全天下的老師「教師節快樂！」
可以看到樂天女孩一一穿上英國學生風的制服，站在鏡頭前唱歌跳舞，中間時不時穿插中文、韓文等語言，其中，人氣最高的林襄就站在C位帶領大家邊跳邊唱，每個人臉上笑容從沒停過。值得一提的是，選出來的7位樂天女孩都超會唱歌，具有一定歌唱實力，也有發行過單曲，陣容十分堅強。
關懷台灣文教基金會也在底下寫道，「希望透過這首歌曲，在老師很辛苦教學時，當所有老師們的啦啦隊，一起幫老師加油打氣！也藉由歌曲表達對老師的感謝，並喚起大家尊師重道，共同創造出一個有溫度又充滿活力的教師節。好老師記一輩子，聽完這首啦啦隊獻給老師的歌，一起行動轉發謝謝老師歌曲，在教師節祝福全天下的老師，教師節快樂。」